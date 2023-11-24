  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Yayınlanma:
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kimyevi madde üreticilerinin hisseleri yüzde 0,9 artarken, teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kimyevi madde üreticilerinin hisseleri yüzde 0,9 artarken, teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Almanya ekonomisi, yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,4 küçüldü.

Yine Almanya'da geçen ay 86,9 puan olan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda 87,3 puana yükselerek, aylık art arda artışını üçüncü aya taşıdı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 artarak 459,98 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kazanarak 7.292,80 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22’lik artışla 16.029,49 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artarak 7.488,20 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,67’lik artışla 29,432,30 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,093 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Ekonomistler: Parasal sıkılaştırmanın sonuna geldik
Ekonomistler: Parasal sıkılaştırmanın sonuna geldik
Çalışan Emeklilere Müjdeli Haber: Erdoğan Talimatı Verdi!
Çalışan Emeklilere Müjdeli Haber: Erdoğan Talimatı Verdi!
TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İnovasyonun da katkısıyla kilogram başına 1.5 dolar olan ihracatı 3 dolara çıkaracağız
TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İnovasyonun da katkısıyla kilogram başına 1.5 dolar olan ihracatı 3 dolara çıkaracağız
30 firma deri sektörünün ihracatının yüzde 58’ini yaptı
30 firma deri sektörünün ihracatının yüzde 58’ini yaptı
Alışveriş Çılgınlığına Dikkat! Uzmanı Uyarıyor: Ucuz Ürün Alacağım Diye Dolandırılmayın
Alışveriş Çılgınlığına Dikkat! Uzmanı Uyarıyor: Ucuz Ürün Alacağım Diye Dolandırılmayın
Kredi Kartı Kullananlara Müjde! Merkez Bankası Açıkladı: Yılsonuna Kadar Artış Yok!
Kredi Kartı Kullananlara Müjde! Merkez Bankası Açıkladı: Yılsonuna Kadar Artış Yok!
Uzmanı Açıkladı: KOBİ'ler İçin Müjde: KOSGEB'den 750 Bin TL'ye Kadar Destek!
Uzmanı Açıkladı: KOBİ'ler İçin Müjde: KOSGEB'den 750 Bin TL'ye Kadar Destek!
Merkez Bankası Faizi Artırmaya Devam Ediyor
Merkez Bankası Faizi Artırmaya Devam Ediyor