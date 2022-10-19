Son Dakika

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 9,9'a çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

EKONOMİ 19.10.2022, 14:06
Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde zirve yaptı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9,9'a yükselerek rekor kırdı.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece Avro Bölgesi'nde eylül ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

AB'de de ağustos ayında yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10,9 oldu. Böylece, AB'de çift haneli enflasyon ölçüldü.

Enflasyon, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3,4, AB'de ise yüzde 3,6 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'nde öncü verilerde eylül ayı enflasyon oranı yüzde 10 olarak belirlenmişti.

Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyon artışına en fazla etkiyi enerji yaptı.

Enflasyonun yüzde 4,19'u enerji, yüzde 2,47'si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,8'i hizmetler ve yüzde 1,47'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Enflasyon, eylül ayında Estonya'da yüzde 24,1, Litvanya'da yüzde 22,5, Letonya'da yüzde 22, Macaristan'da yüzde 20,7, Çekya'da yüzde 17,8, Hollanda'da yüzde 17,1, Polonya'da yüzde 15,7, Bulgaristan'da yüzde 15,6, Slovakya'da yüzde 13,6, Romanya'da yüzde 13,4, Hırvatistan'da yüzde 12,6, Yunanistan ve Belçika'da yüzde 12,1, Danimarka'da yüzde 11,1, Almanya ve Avusturya'da yüzde 10,9, Slovenya'da yüzde 10,6 ve İsveç'te yüzde 10,3 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, AB üyesi 18 ülkede enflasyon çift haneye çıktı.

Bu oran, Portekiz'de yüzde 9,8, İtalya'da yüzde 9,4, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İspanya'da yüzde 9, Lüksemburg'da yüzde 8,8, İrlanda'da yüzde 8,6, Finlandiya'da yüzde 8,4, Malta'da yüzde 7,4 ve Fransa'da yüzde 6,2 oldu.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3