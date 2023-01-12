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Atıl durumdaki 300 milyon metrekare hazine arazisi ekonomiye kazandırılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisinin ekonomiye kazandırılacağını belirterek, bu arazilere rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulacağını bildirdi.
EKONOMİ 12.01.2023, 11:31
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, infografiğe de yer veren Kurum, "Hem çevre dostu hem ekonomik. Atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisini ekonomimize kazandırıyoruz. Bu arazilere rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulacak. Böylelikle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre dostu enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir proje başlatılacak.
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