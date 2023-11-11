ASRİAD yeni Genel Başkanı seçti

Asrın İş İnsanları Derneğinin (ASRİAD) 3. Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak katılan İbrahim Cemil Yıldız, başkan seçildi.

"Kıst Çağrısı" temasıyla gerçekleştirilen Genel Kurul programına Divan Başkanı olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, siyasi partilerin İstanbul milletvekilleri, bürokratlar, oda başkanları, bazı ülkelerin İstanbul başkonsolosları, STK başkan ve temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra ASRİAD Yönetim Kurulu ve İstanbul Genel Merkez ile şubelerine üye iş insanları katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katılımıyla bugün İstanbul'da gerçekleştirilen ASRİAD'ın 3. Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak katılan İbrahim Cemil Yıldız, ASRİAD'ın yeni Genel Başkanı seçildi.

ASRİAD mevcut Genel Başkanı Adnan Danışman, "Kıst Çağrısı" sinevizyon gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, ASRİAD'ın kuruluşunun amacı ve kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ASRİAD'ın kurulduğu günden bugüne kadar başardığı ya da başaramadığı çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Danışman, ASRİAD'ın 2024 yılı içinde 2,5 milyar dolar ihracat hedefi hakkında da bilgi verdi.

Genel Kurula tek aday olarak giren Yıldız da kısa bir konuşma yaparak ülkenin bulunduğu coğrafyanın kesintisiz bir şekilde zulüm sahnelerine konu olduğunu, buna rağmen bu girdaptan asaletle ve cesaretle çıkacağımıza inandığını dile getirdi.

Hakkaniyetli bir dünya kurulacağına olan inancını ifade eden Yıldız, ASRİAD'ın "Kıst Çağrısı"nı tam da bunun için yaptığını söyledi. Yıldız, ASRİAD'ın yapacağı çalışmalarla ülkenin "Türkiye Yüzyılı" kapsamında 25 bin dolarlık milli gelir hedefine bir an önce ulaşması adına çalışmalar yapacaklarının altını çizdi.

Genel Kurul programında daha sonra sırasıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmalarını gerçekleştirdi.