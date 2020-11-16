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AŞI MÜJDESİ TURİZME DE İLAÇ OLDU!

Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin geliştirdiği Covid-19 aşısı turizme de ilaç oldu. İci Tech Teknoloji Satış ve Pazarlama Müdürü Bahadır Çakar ‘Aşı haberinin ardından tatil turizminde hareketlenme gözlendi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki otellerde ciddi bir rezervasyon artışı yaşandı’ dedi.

AŞI MÜJDESİ TURİZME DE İLAÇ OLDU!

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, turizm sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden oldu.

Türkiye kapsamlı bir şekilde hayata geçirilen ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Uygulaması’ ile pandemi döneminde rakip ülkelere göre daha başarılı bir turizm sınavı verse de, yerli ve yabancı turist sayısında geçtiğimiz yıllara oranla yaşanan düşüş pandeminin etkisini gözler önüne serdi.

Ancak geçtiğimiz hafta gelen Covid-19 aşısının geliştirildiği haberi, turizm sektörüne de ilaç oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seyahat Teknolojileri Uzmanı Bahadır Çakar ‘ Aşıyla ilgili yaşanan güzel gelişmeler Türkiye’deki tatil destinasyonlarında otellere olan ilgiyi arttırdı. Haberin ardından otel rezervasyonlarında ciddi bir artış yaşandı. Temassız Otel Yönetimi konusunda başarılı bir karneye sahip olan ve rakip ülkere göre turist sayısında daha az daralma yaşayan turizm sektörümüz, aşıdan sonra daha rahat bir nefes aldı’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Özlem TüreciProf. Dr. Uğur ŞahinCovid19Bahadır Çakar
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