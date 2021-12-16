Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Asgari ücretin 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacağını belirten Nebati, "Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır. Asgari ücreti damga ve gelir vergisinden istisna tutma kararı aldık." diye konuştu.