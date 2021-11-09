Asgari ücretli çalışanların üzerindeki yükü alacağız

Temasları kapsamında kente gelen Bilgin, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bilgin, Vali Mustafa Tutulmaz'dan kent hakkında bilgi aldı.

Vali Tutulmaz, ziyarette Bakan Bilgin'e madenci feneri hediye etti.

Daha sonra Zonguldak Amelebirliğine geçen Bilgin'e, Başkan Şenol Yücel, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret eden Belgin'e, Genel Başkan Hakan Yeşil faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunarak, madenci heykeli ve forması takdim etti.

"Asgari ücret gündemimizde"

Bilgin, burada yaptığı açıklamada, maden işçilerinin merkezinde bulunduğu için mutlu olduğunu, yerin altında ve üstünde çalışan maden işçilerini mutlu görmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Hükümetin maden işçiliği meselesine önem verdiğini vurgulayan Bilgin, alın terini toprakla buluşturup onu cevher olarak insanların hizmetine, üretime ve ekonomiye katmanın büyük bir değer olduğunu kaydetti.

Hükümetin, yer altında çalışan işçilerin asgari ücretlerini iki katına çıkararak tarihi bir adım attığını anlatan Bilgin, "Son sözleşmenin de maden işçilerinin yüzünü güldüren, gözlerini ışıldatan bir anlaşmayla sonuçlanmış olması, hem ekonomiye hem sosyal dayanışmaya uygun bir netice olmuştur. Bu mücadele iyi neticelendiyse sendika başkanlarımızın ve başta burada bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, onların mücadelesiyle oldu. Biz de toplumun, işçinin taleplerine uygun bir cevap vermenin huzuruyla karşınızda bulunuyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin asgari ücretle ilgili sorusuna ise Bilgin, "Asgari ücret gündemimizde. Burada rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bilgin, "Bunlar neticelendikten sonra aralık ayının ilk haftasında bir araya geleceğiz. Çok kısa sürede, eskisi gibi uzun olmayan sürede bunu neticelendireceğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Önceki artışı oranı korunabilecek mi?" diye sorması üzerine, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay araya girerek, "O kadar aşağıda tutma." sözlerini sarf etti.

"3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik"

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ve 3600 ek göstergeye ilişkin soruya da şu cevabı verdi:

"Bakanlığımızın alanında olan bütün konuları; erken emekliliği, 3600'ü, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olması; tüm bunların komisyonlarını kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor. Maliyet üzerinde çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden, bir açıklama yapmak istemiyorum, ama toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz."

Toplu sözleşmeye yönelik zam ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun norm kadro açığı sorusu üzerine Bilgin, "İnşallah çözülecek. Sayın Bakanımızla görüştüm, olumlu yanıt verdi. Çözeceğiz." dedi.

Maden şehidi çocuklarının kamuda istihdamıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorulan Bilgin, "Sorunun farkındayız. Tarihi ortadan kaldırıp genelleştirmeyi düşünüyoruz. Meclisimize intikal ettireceğiz. Bu yasal bir düzenlemeyi gerektiriyor, gerekli öneriyi yapacağız. Mecliste yasa tasarısıyla yapılacak düzenlemeyle halledileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bilgin, okullarda temizlik ve güvenlik personeli alımına ilişkin soru üzerine de şunları paylaştı:

"Bu düzenlemeyi Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Bakanlığın bize bir talebi vardı, bunu da pandemi nedeniyle biz karşılıyoruz, yoksa biz bunu karşılamayız. Milli Eğitim Bakanlığı kendi personeliyle o işleri yapacak. Ancak olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Eğitime uzun süre ara verildi. Bizim destek olmamız gerektiği konusunda Milli Eğitim Bakanlığından gelen talebi karşıladık. Okulların işlevlerini gerçekleştirmesi bakanlık personelinin işi. Biz oraya sadece katkı yapıyoruz, olağanüstü şartlar nedeniyle. Yoksa bizim öyle bir görevimiz yok."

Daha sonra Bilgin, Zonguldak Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da hazır bulundu.