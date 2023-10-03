Asgari Ücrete Yüzde 30 Zam! AÇıklama YENİ Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da çalışma hayatının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, 2024 yılı Ocak ayında uygulanacak asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağını duyurdu. Bu açıklama, asgari ücrete gelecek zam beklentilerini artırdı ve düşük gelirli çalışanlar için umut oldu.

Şu anki asgari ücret 11,402 TL olarak belirlenmiş durumda ve birçok insan için yaşam maliyetlerini karşılamakta zorluk çıkarıyor. Ancak Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, asgari ücretin önemli bir artışla güncellenebileceği anlamına geliyor.

%30'luk Zam Öngörüsü

Sosyal güvenlik uzmanlarının öngörülerine göre, asgari ücrete %30'luk bir zam yapılması düşünülüyor. Bu, asgari ücretin 14,822 TL seviyesine çıkabileceği anlamına gelir. Eğer bu zam gerçekleşirse, düşük gelirli çalışanların ekonomik koşulları ciddi şekilde iyileşebilir.

Ancak, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun yanı sıra ekonomik koşullar, işverenlerin ödeme kapasitesi ve diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı toplantı sonuçları merakla bekleniyor.

Bu zam teklifinin kabul edilmesi durumunda, asgari ücret, şu anda 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının iki katının üzerine çıkarak düşük gelirli vatandaşlar için önemli bir destek olacaktır. İşçilerin maaşlarındaki artış, ekonomik dengeyi sağlama yolunda atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.

Yapı Kredi Bankası, Nakit İhtiyacınızı Karşılamak İçin Özel Kredi Kampanyası Başlattı

Başlık: Yapı Kredi Bankası, Nakit İhtiyacınızı Karşılamak İçin Özel Kredi Kampanyası Başlattı

Spot: Yapı Kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel bir kredi kampanyası sunuyor. Bu kampanya ile 70 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarınızı 3 ay taksit erteleme imkanıyla karşılayabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası'ndan Nakit İhtiyacınıza Özel Çözüm

Son dönemde artan enflasyon, döviz kuru ve diğer olumsuz ekonomik gelişmeler, birçok vatandaşın günlük harcamalarını dengelemekte zorlanmasına neden oldu. Yükselen fiyatlar ve maliyetler, nakit ihtiyacını artırdı ve birçok kişi bankaların kredi ürünlerine başvurmaya yöneldi. Ancak, merkez bankalarının faiz artırım kararları sonucu kredi faizleri de yükseldi, bu da vatandaşların borçlanma maliyetini artırdı.

Bu noktada devreye giren Yapı Kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlattı. Ekim ayı boyunca geçerli olan bu kampanya ile 70 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise bu krediye 3 ay taksit erteleme imkanının sunulması.

Kredi Detayları

Yapı Kredi Bankası'nın bu özel kredi kampanyasının ayrıntıları şu şekildedir:

Kredi ürününün azami vade süresi 36 aydır.

Faiz oranı yüzde 4,69 olarak belirlenmiştir.

Kredi taksitlerinizi 3 ay boyunca erteleme imkanı sunulmaktadır.

Örnek hesaplamalara göre, 50 bin TL'yi 36 ay vade ve yüzde 4,69 faizle kullanmanız durumunda aylık taksit tutarı 3.552,37 TL olacaktır. Bu kredi ürününe başvurmak için Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasını, internet bankacılığı ekranını veya banka şubelerini kullanabilirsiniz.