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Asgari ücret zammında genel kanı %40 ve üzeri

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Asgari ücret zammında genel kanı %40 ve üzeri
Yenibiriş’in çalışanlar ve İK yöneticilerinden oluşan 1.000 kişi üzerinde gerçekleştirdiği beklenti anketi çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. İş dünyası için ayna niteliği taşıyan ankete göre; katılanların yüzde 86’sı asgari ücrete yüzde 40 ve üzerine oranında bir zam beklentisi içerisinde olduğunu belirtti.

Yılsonu yaklaşırken kamuda ve özel sektörde en çok konuşulan konuların başında zam oranları geliyor. Yenibiriş Beklenti Anketi ile hem çalışanlara hem de iş dünyasına ayna tutar nitelikte sonuçlar elde ettiklerini belirten Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Hem çalışanlara hem de insan yönetimi konusunda çalışan yöneticilere görüşlerini sorduk. Yaklaşık 1000 kişiyle gerçekleştirilen anketimizin sonucunda katılanların yüzde 86’sı asgari ücretteki artışın ortalama yüzde 40 ve üzerinde olmasını bekliyor. Anketimize katılanlar kendi maaş zam oranlarına ilişkin de öngörülerinibelirttiler. Buna göre anket katılımcılarının yüzde 59’u kendi maaşına yüzde 45 ve üzeri zam beklerken, yüzde 18’i yüzde 40 - 40 oranında, yüzde 13’ü yüzde 35-40 oranında, yüzde 6’sı yüzde 30-35 oranında ve yüzde 4’ü ise yüzde 25 ve altı oranında zam beklentisi içerisinde” diye konuştu.

İK yöneticilerinin yüzde 85 zam oranları konusunda hemfikir

Tüm bu oranların maaş zammında adayların enflasyona paralel bir artış beklediğini gösterdiğini kaydeden Uğur Karaboğa, “Şirketlerimizin kendi iç dengelerini korumak adına bu beklentileri değerlendireceğini genel olarak öngörüyoruz. Öte yandan insan yönetimi profesyonelleri de asgari ücret ve maaş zammı beklentilerini yüzde 45 ve üzerinde tutuyor. Anketi gönderdiğimiz İK profesyonellerinin yüzde 85’i zam oranları konusunda hem fikir” açıklamasında bulundu.

Gri yakada maaş oranları farklı bir boyuta taşındı

Sektörlerde dinamiklerin birbirinden çok farklı olduğuna dikkat çeken Uğur Karaboğa, özellikle yazılım ve bilişim sektörlerinde yetenekleri elinde tutmayı hedefleyen firmaların zam oranlarını rekabete de dayalı olarak genel ortalamanın üzerinde tutacağını kaydetti. Uzmanlık gerektiren, ama mavi yaka ya da beyaz yaka olarak adlandıramayan iş alanlarına da oldukça talep olduğunu ifade eden Uğur Karaboğa, “Üretim ekonomisine dayalı ülkemizde yetkinliklerini artıran gri yaka teknik personel, maaş oranlarını geçmişe kıyasla farklı bir boyuta taşıdı. Yetkinliği yüksek, deneyimli mavi yaka çalışanlarını kaybetmek istemeyen firmaların bu pozisyonlar için değerlendirmelerini ortalamanın dışında tutacağını ön görüyoruz” dedi.

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