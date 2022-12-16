Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapacak

Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.