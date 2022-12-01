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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısının ise 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

EKONOMİ 01.12.2022, 17:55
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak

Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin takvimi belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfderasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile yaptıkları toplantının ardından Bakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in daveti üzerine Bakanlığa geldiklerini ve yaklaşık 30 dakika görüştüklerini belirten Atalay, "İlk resmi toplantı önümüzdeki hafta ayın 7'sinde saat 14.00'te Bakanlık'ta. İkinci toplantı ayın 14'ünde saat 14.00'te yine Bakanlık'ta olacak." dedi.

Geçmişte TÜRK-İŞ ve TİSK ev sahipliğinde de toplantılar yapıldığını anımsatan Atalay, o sistemi bu sene kaldırdıklarını bildirdi.

Komisyon üyeleriyle ilgili de konuşan Atalay, "Yeni Çalışma Genel Müdürü komisyonda oluyor. Bizim TÜRK-İŞ'ten uzun yıllar komisyona aynı arkadaşlarımız devam ediyor. Nazmi Bey bununla ilgili bizden affını istedi. Genel Sekreterimizi verdik, Pevrul Bey komisyonda olacak." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret konuşulduğunda milletin cebine para girmiyor"

Atalay, asgari ücret rakamını konuşmak için önlerine rakam gelmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Asgari ücret öyle bir noktaya geldi ki 4 aydır herkes konuşuyor. Bugün uygulama şubatın 1'inde olacak, arada yine 2 ay var. Biz asgari ücreti konuşuyoruz. Maalesef 4 ay evvel konuşulmaya başladı. Konuşulduğu zaman bu milletin cebine para falan girmiyor. Bugüne kadar asgari ücretle ilgili ilk defa ben burada konuşuyorum. Geçmişte aralık ayının sonunda belli oluyordu. Geçen sene biraz öne alındı. Bir an evvel bu rakam belli olsun da, kamuoyu sabahtan akşama kadar herkes bu konuyu konuşuyor, bu mesele bitsin."

Asgari ücretle ilgili rakamlar konuşulduğu zaman piyasada fiyatların arttığına işaret eden Atalay, kendisinin rakam konuşmaktan duyduğu tedirginliğin bununla ilgisi olduğunu dile getirdi.

Çalışanların alım gücüyle ilgili örnek veren Atalay, şöyle devam etti:

"Geçen sene bu vakitlerde peynirin kilogramı 35 liraydı, şu anda peynirin ortalama kilogram fiyatı 140-150 lira. Rakam konuşulduğu zaman diğer rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf, marketler var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var bu ülkede. Bir an evvel bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa, arzumuz, üçümüz beraber imza atalım geçen sene olduğu gibi. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum, buradan yine ifade ediyorum. Asgari ücret, yeni işe başlayanlarla ilgili... Ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. 10-20 yıldır çalışan teknik eleman, uzmanların bir konumu var."

"Gelir vergisiyle ilgili düzenleme gerekiyor"

Asgari ücret dışında çözülmeyi bekleyen sorunlar da bulunduğunu dile getiren Atalay, "EYT gündemde. Ardından geçici işçiyle ilgili sıkıntımız var, taşeronun sıkıntısı var, vergiyle ilgili sıkıntımız var. İş yerleriyle ilgili bizim şu anda promosyonla ilgili özel sektörün bir bölümü veriyor, bir bölümü vermiyor, bunlarla ilgili sıkıntımız var. Bunların tamamının ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerekiyor." dedi.

İşçilerin bu konulardaki beklentilerini dile getiren Atalay, bunların da asgari ücret kadar önemli olduğunu söyledi.

Vergi dilimine yönelik beklentiye de değinen Atalay, "Biz evvelden aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27'ye, şimdi mayısın sonunda, haziranın başında yüzde 27'ye giriyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Kamuoyunun beklentisi, işçinin beklentisi, benim beklentim bu." değerlendirmesini yaptı.

Atalay, bu konularda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşmeye devam ettiklerini belirtti.

Asgari ücret artışı nedeniyle işten çıkarmaların da önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Haftaya toplantı olsun ondan sonra geniş, detaylı konuşuruz." ifadelerini kullandı.

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