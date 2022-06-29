Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alıyor.Toplantıda, işçi kesimi adına TÜRK-İŞ, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.

"Asgari ücret artışı diğer ücretlere pozitif etki yapacak bir unsur"

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, geçen yılın sonunda 2022 yılı için asgari ücretin tarihi artışla belirlendiğini söyledi.

Bu artışın asgari ücretliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerince memnuniyetle karşılandığını belirten Bilgin, asgari ücretteki artışın diğer ücretler üzerinde de olumlu etkilerinin olduğunu vurguladı.

Salgının ardından dünyada tedarik zincirinin kopması ve emtia tedarikinde yaşanan sorunlardan Türkiye'nin çok fazla etkilediğini dile getiren Bilgin, "Türkiye'nin petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarına ödediği para bu sene 100 milyar doları geçmiş durumda. Bunun yanı sıra döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomideki negatif etkisini dikkate aldığımızda enflasyonun gerçek sebeplerini, kaynaklarını daha objektif şekilde görmemiz mümkün. Türkiye, bu enflasyon ortamında enflasyondan çıkış yolları konusunda da kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor." diye konuştu.