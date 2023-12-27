Asgari Ücret Açıklanıyor! Erdoğan Tarafları Beştepe'ye Çağırdı! Asgari Ücreti Erdoğan Açıklayacak

Türkiye'de milyonlarca çalışan, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı rakam, herkesin gündeminde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında belirlenecek olan bu rakam, çalışanların hayat standardını doğrudan etkileyecek.

Asgari Ücrette Son Viraj

2024 yılına girerken, asgari ücretteki artış oranı büyük bir merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ara zamlar ve enflasyon oranları, bu yılki asgari ücret artış tahminlerini de etkiliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak olan son toplantıda, asgari ücretin yeni miktarı belirlenecek.

Enflasyon ve Asgari Ücret İlişkisi

Yılın ikinci yarısında beklenen enflasyon oranı %38 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminlerine göre bu oran %37,76'ya ulaşacak. Bu durum, asgari ücret artış oranının belirlenmesinde önemli bir etken olarak görülüyor.

Yapılacak Zammın Detayları

Asgari ücrette en çok konuşulan rakam ise %40'lık bir zam. Günümüzde 11.402 TL olan asgari ücretin, %40 zammın ardından 15.962 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak, bu artışın açlık sınırının altında kalması durumunda ek zam veya refah payı da gündeme gelebilir.

Zam ve Refah Payı Beklentileri

Kulislerden sızan bilgilere göre, asgari ücrete yapılacak %40'lık zamın yanı sıra, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla 1000 TL refah payı da eklenebilir. Bu durum, çalışanların alım gücünü artıracak ve ekonomik refahlarına katkı sağlayacak.

Son Karar Ne Zaman Açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantıda asgari ücret zammı konuşulacak. Bugün saat 16.30'da yapılacak olan bu toplantıda, yeni asgari ücretin ne olacağı açıklanacak.