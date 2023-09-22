Asgari Ücret 2024 Yılında Ne Olacak? İstanbul ile Şırnak'ta çalışan Farklı Asgari Ücret Alacak!

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un Sözcü TV'deki değerlendirmesine göre, bölgesel asgari ücret uygulaması gündeme getirilmeli. Örneğin, Hakkari ve İstanbul gibi farklı yaşam standartlarına sahip bölgelerde aynı asgari ücretin uygulanabilmesi pratikte zorludur. Peki uzman isimin 2024'te Asgari Ücretin ne kadar olacağını düşünüyor. İşte detayları haberimizin içerisinde...

Asgari Ücret 2024 Yılında Ne Olacak?

Özgür Erdursun, bir sosyal güvenlik uzmanı olarak, yaklaşan 2024 yılı için asgari ücret artış senaryolarını ele aldı. 2023 Temmuz ayında yapılan artışın ardından, yüksek enflasyon etkisi ile 11,402 TL olan asgari ücretin değeri düşmüştü. 2024 yılı için yüksek oranlı bir zam beklentisi ortaya çıkmış durumda. Peki, 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

2024 Yılında Asgari Ücrete Beklenen Zam Oranları

Erdursun, televizyon programında Orta Vadeli Program (OVP) içinde yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 65 olduğunu belirtti. Bu bağlamda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 38, memurlara ise yüzde 50'ye yakın zam yapılacağını ifade etti.

2024 Asgari Ücret Tahminleri: Yüksek Oranlı Artış İmkanı

"Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon kriteri gözetilmiyor, bu durum hükümete daha geniş bir hareket alanı sağlıyor," diyen Erdursun, asgari ücretin yüzde 50 artabileceğini belirtti. Bu oranla asgari ücretin 17,000 TL'yi aşacağı projekte ediliyor.

Asgari Ücret Artışının Etkileri: İşsizlik ve Kayıt Dışı İstihdam Sorunları

Devletin asgari ücretin artan maliyetine yeterli destek vermemesi durumunda, işverenlerin kayıt dışı istihdam yoluna gidebileceği belirtiliyor. Yüksek oranlı asgari ücret artışı, işsizliği tetiklemese de, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskini artırabilir.

Asgari Ücretin Bölgesel Farklılıkları: Neden Tartışılmalı?

Özgür Erdursun'un değerlendirmesine göre, bölgesel asgari ücret uygulaması gündeme getirilmeli. Örneğin, Hakkari ve İstanbul gibi farklı yaşam standartlarına sahip bölgelerde aynı asgari ücretin uygulanabilmesi pratikte zorludur.

Asgari Ücret ve Emeklilik İlişkisi: Geleceğe Dair Endişeler

Asgari ücret sadece anlık geliri değil, aynı zamanda emeklilik aylığını da belirler. Özgür Erdursun'un öne sürdüğü yüzde 70'lik oran, en düşük emekli aylığının 7,500 TL olacağı anlamına gelir. Bu durum, emeklilik hayalinin giderek zorlaştığı bir geleceği işaret ediyor.

Siyasi ve Ekonomik Dinamikler

Asgari ücretin yüksek oranlı bir artışı, özellikle seçim dönemlerinde siyasiler için cazip bir araç olabilir. Bu tür bir artışın tüm maliyeti esnaf ve işverenlere kalabilir, bu da ekonomik dengeyi sarsabilir.