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Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Asgari Ücret 17.002 TL

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Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Asgari Ücret 17.002 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Beştepe Kulliyesi'nde yaptığı basın toplantısında 2024 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirledi. Buna göre Bakan Işıkhan'ın açıkladığı 2024 Asgari Ücret 17.002 TL. oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Beştepe Kulliyesi'nde yaptığı basın toplantısında 2024 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirledi. Buna göre Bakan Işıkhan'ın açıkladığı 2024 Asgari Ücret 17.002 TL. oldu.

Işıkhan, "Gerek işçi temsilcilerine, gerekse işveren temsilcilerine görüşmelerin başından beri sergiledikleri yapıcı tutumdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin "Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz." dedi.

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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