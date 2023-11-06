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Araştırma Şirketi vatandaşın moralini bozdu- 2024'te ekonomi daha kötü olacak

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Araştırma Şirketi vatandaşın moralini bozdu- 2024'te ekonomi daha kötü olacak
SAROS Araştırma, Türkiye Gündemi'ne ilişkin yaptığı araştırma sonuçlarına göre halkın büyük bölümü 2024'te ekonominin 'çok kötü' olacağını düşünüyor

SAROS Araştırma, 30 büyükşehirde 2 bin 260 kişiyle 'Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırma' konulu bir anket çalışması yaptı.

Araştırma sonuçlarına göre halkın büyük bölümü 2024'te ekonominin ‘çok kötü' olacağını düşünüyor. Halkın yüzde 57.5'i mevcut duruma göre ‘daha kötü olur' görüşündeyken yüzde 11.4 ise aynı olacağını düşündüğünü söyledi. ‘İyi olur' diyenler yüzde 23.7'de kaldı, yüzde 7.3 ise herhangi bir fikir belirtmedi.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ

"Size göre bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtlar yüzde 70'le ekonomi, yüzde 6.2 ile işsizlik, yüzde 5.6 ile adalet, yüzde 3.7 ile savaşlar, yüzde 3.4 ile mülteci, yüzde 2.8 ile eğitim, yüzde 1.7 ile güvenlik, yüzde 1.4 ile hükümet, yüzde 1.2 ile terör, yüzde 1.2 ile düşük emekli maaşları oldu.

Vatandaşların yüzde 33'ü ‘bu sorunların çözümünü siyasi partilerden hangisi sağlayabilir' sorusuna ‘hiçbiri' yanıtını vererek çoğunluğu oluştururken AK Parti'nin çözeceğini düşünenler yüzde 24, CHP'nin çözeceğini söyleyenler ise yüzde 11.2 oldu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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