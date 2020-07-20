'Araç kiralamadan önce fotoğrafını çekin' uyarısı

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, araç kiralamayı düşünen tüketicilere uyarıda bulunarak, "Tüketici, aracı kiralarken teslim almadan önce otomobilin fiziki durumunu tespit etmeli ve dört bir tarafının fotoğrafını çekmeli. Yine araç teslim edilirken de aynı yöntem yapılmalı." dedi.

Koçal, yaptığı açıklamada, yaz aylarında ve bayram döneminde vatandaşların sık sık araç kiralayabildiğini, yüksek talebin ise fırsatçıları harekete geçirdiğini söyledi.

Araç kiralama yapan bazı işletmelerle ilgili tüketicilerden son dönemde şikayet aldıklarını dile getiren Koçal, yoğun talebin fırsata çevrilebildiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Koçal, vatandaşların öncelikle güvenilir işletmelerden araç kiralaması gerektiğine dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Tüketici, aracı kiralarken teslim almadan önce otomobilin fiziki durumunu tespit etmeli ve dört bir tarafının fotoğrafını çekmeli. Yine araç teslim edilirken de aynı yöntem yapılmalı. Bu durum, kiralama şirketi ile yaşanacak sorunların önüne geçecektir. Çünkü son dönemde otomobil kiralama işi yapan bazı şirketlerin aracı teslim aldıktan sonra tüketiciye farklı masraflar fatura ettiğine dair şikayetler alıyoruz."

"Başkasının araca verdiği zararı size ödetmesinler"

TÜDEF Başkanı Koçal, burada sadece kiralama şirketinden kaynaklı fırsatçılık yaşanmayabildiğini, özellikle günlük veya saatlik kiralamalarda aracın belirlenen otoparklara bırakılabildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aracı kiralayan tüketici anahtarı otomobilin içinde bırakıyor ve şirket de kapıları otomatik olarak uygulama üzerinden kapatıyor. O aracı kiralamak isteyen başka bir vatandaşa sistem üzerinden kapılar açılarak anahtarı kiracının alması sağlanıyor. Bu döngü böyle sürüyor. Burada iki tüketici arasında araç kontrol edilmeyebiliyor. Bu nedenle bir başkasının verdiği zararı ödememek için de aracın fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor."

"Kredi kartınızı iptal edip noterden faturaya itiraz edin"

Aziz Koçal, bu konuda Kadıköy'de benzer olayı yaşayan bir tüketicinin kendilerine ulaştığını kaydederek, "Tüketiciye, 'kredi kartını iptal etmesini ve gelen faturaya noterden itiraz etmesini' söyledik. Vatandaşımız itiraz edince birkaç gün sonra karşı taraf faturayı iptal etti." şeklinde konuştu.

Faturanın iptal edilmemesi halinde vatandaşın tüm belgelerle tüketici hakem heyetlerine iptal için başvurabileceğini dile getiren Koçal, "Tüm bunlara rağmen kiralama yapan şirket ilamsız icra başlatmışsa, ilamsız takibin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmelidir." açıklamalarında bulundu.