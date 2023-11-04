Araç Alacaklar Dikkat: MTV'de Yüzde 87'ye Varan Zam Yolda!

Türkiye otomotiv sektörü, son birkaç yıl içinde ekonomik dalgalanmaların etkisi altında kalmış durumda. Piyasadaki bu belirsizlik, araç sahibi olmayı hayal edenler için ciddi bir hayal kırıklığına dönüştü. Özellikle ikinci el otomobil piyasası, yaşanan fiyat artışları sonucunda durgun bir dönemden geçiyor. Bu süreçte, birçok kişi vergi indirimlerinin piyasayı hareketlendireceğini umarken, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nde planlanan zam haberleri endişe yarattı. İşte otomobil almayı planlayanlar için bilinmesi gereken önemli ayrıntılar...

İkinci El Araç Pazarında Durgunluk

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasaları, son zamanlarda oldukça olumsuz günler geçiriyor. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Türkiye'de satılan araç sayısının rekor düzeylere ulaşmasına rağmen, alıcı sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Özpeynirci, ülkemizdeki yüksek vergi oranlarına ve ekonomik koşullara vurgu yaparak, mevcut durumun yakın zamanda iyileşme göstermeyeceğine işaret ediyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Beklenen Zam Oranları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 58,46'lık yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 yılında MTV için öngörülen artış oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı'nın vergi ve harçlarla ilgili düzenleme yapma yetkisi çerçevesinde, MTV'de en az yüzde 11,69, en fazla ise yüzde 87,69 oranında bir zam yapılması bekleniyor.

MTV'de Uygulanan Vergilendirme Kademesi

1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, değerine bağlı olarak üç farklı kademede hesaplanıyor. Eski tescil tarihli araçlar için ise tek kademeli bir vergilendirme uygulanmakta. Örneğin, değeri 180 bin TL'yi aşmayan ve 1-3 yaş aralığındaki 1300 cm3 ve altı araçlar için vergi 3 bin 359 TL olarak belirlenmiş durumda. 16 yaş ve üzeri araçlar için bu vergi tutarı ise 347 TL.

Değeri 425 bin TL'yi aşmayan ve 1801-2000 cm3 arasındaki 1-3 yaş aralığındaki araçlar için vergi ise 17 bin 920 TL olacak. Bu değeri aşan araçlar için ödenecek vergi tutarı ise 19 bin 554 TL olarak karşımıza çıkıyor.

2024 Yılında Otomobil Sahiplerini Bekleyen Diğer Artışlar

Yalnızca MTV'de değil, diğer vergi kalemlerinde ve ödemelerde de 2024 yılında önemli artışlar öngörülüyor. Bu durum, otomobil almak isteyenleri ve mevcut sahipleri doğrudan etkileyecek.