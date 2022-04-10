Arabuluculuk dosyalarının yüzde 69'u 'el sıkışma' ile sonuçlandı

Arabulucular marifetiyle müzakeresi tamamlanan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın yüzde 69'una karşılık gelen 1 milyon 930 bin 328'i tarafların el sıkışarak anlaşması ile sonuçlandı.

EKONOMİ 10.04.2022, 19:18
Arabuluculuk dosyalarının yüzde 69'u 'el sıkışma' ile sonuçlandı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım 2013'te uygulanmaya başlanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünü tarafların rızasına dayalı olarak sağlayan arabuluculuktaki dosya sayısı 3 milyonu aştı.

Uygulamaların başladığı günden bu yana sisteme dahil olan 3 milyon 8 bin 179 dosyadan 2 milyon 781 bin 858'inin müzakeresi tamamlandı. Bunların 1 milyon 930 bin 328'inde anlaşmanın sağlanmasıyla uygulamada başarı yüzde 69 oldu.

İş uyuşmazlıklarında anlaşma yüzde 58, ticari uyuşmazlıklarda yüzde 53

Verilere göre bugüne kadar 934 bin 780 dosya ihtiyari arabuluculuk sistemine dahil oldu. Görüşmeleri tamamlanan 844 bin 667 dosyadan 833 bin 667'si anlaşma ile sonuçlandı. İhtiyari arabuluculuk uygulamasında başarı oranı yüzde 99'a ulaştı.

İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661'i anlaşma ile sonuçlandı ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk kapsamında anlaşma oranı yüzde 58 oldu. Uyuşmazlık dosyaları, ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu.

Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66'sı anlaşma ile sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculukta başarı oranı ise yüzde 53 oldu.

Tüketici uyuşmazlıklarında da 28 Temmuz 2020'den bu yana görüşmesi tamamlanan 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275'inde taraflar el sıkıştı.

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