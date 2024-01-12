arabam.com 2023’ün ikinci el ilan verilerini ve fiyat hareketlerini değerlendirdi

arabam.com, 2023 yılının dikkat çekici ikinci el ilan verilerini paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre; aralık ayında fiyatlar %2 geriledi. İlanlardaki fiyatlar böyleyken ikinci el satışlarında ise %13’lük bir büyüme gerçekleşti. Ayrıca yıl toplamında sıfır araçlarda %62’lik bir büyüme görüldü. arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, 2023’e dair yaptığı değerlendirmede, yılın ilk altı ayında otomobil fiyatlarının arttığı, sıfır araçlarda bekleme listelerinin oluştuğu, ikinci elde sıfır araçlardan yüksek fiyatların görüldüğü bir süreç yaşandığını hatırlattı. Ayvaz, “Bu dönemde ihtiyaç alımlarının yanı sıra yatırım amaçlı otomobil alımları da oldu. 2023’ün ikinci yarısına gelindiğinde kademeli olarak değişim başladı. Krediye erişimin zorlaşması ve yüksek faizler sebebiyle talepte daralmalar yaşandı. Yılın üçüncü çeyreğinde ilan fiyatları %10,5 artarken son çeyrek ortalamasında %4,3’lük bir düşüş gözlemledik. Bununla beraber değer kazanacağını düşündüğü için araç alanlar da bu araçlarını satmaya yöneldi. Sıfır araçlara erişimin artmasıyla, talepte bu yöne doğru kayma yaşandı. Sıfır araç satışları bir rekora imza atarak 2023’ü 1 milyon adedin üzerinde kapattı. Son 5 yılın ortalamalarıyla kıyaslanacak olursa, ikinci el için ortalamanın %30, sıfır araç içinse %80’in üzerinde bir ticaret hacminden bahsedebiliriz” dedi.

2. el araç pazarının nabzını tutan arabam.com’un 2023 yılı boyunca ilanlarında gözlemlenen diğer trendleri şöyle oldu:

Otomobillerden sonra ilanlarda en çok hafif ticari araçlar görüldü

arabam.com’un ikinci el ilan verilerine göre; 2023’te ikinci el araç ilanlarının %71’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise %1’lik kısmı oluşturdu.

2023’te en çok Fiat markası ilanlarda yer aldı

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında 2023’te en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Egea, Corolla, Passat ve Civic oldu. Bu modelleri, Accent ve Polo takip etti.

Arazi/SUV/Pick-up ilanlarında en çok Qashqai görüldü

arabam.com’da yayınlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up kategorisindeki ilanlarda 2023’ün lideri Nissan Qashqai oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008, Nissan Juke, Peugeot 2008, Mitsubishi L200 ve Chevrolet Captiva izledi.

2023 yılında ilanlar en çok 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi

arabam.com’da 2023’teki ilanlar %27,8 oranı ile en fazla 10-15 yaş aralığındaki araçlar için oldu. 6-9 yaş aralığında olanlar %22,3 ile ikinci, 5 yaşa kadar olan araçlar %18,7 ile üçüncü, 20 yaş ve üzeri araçlar yüzde 16,7 ile dördüncü sırada yer aldı. 16 ve 20 aralığında yaşa sahip olan araçlar ise %14,5 oranıyla beşinci sırada yer aldı. 2022 yılında arabam.com’daki araç ilanları incelendiğinde ise 5 yaşa kadar olan araçlar ilanların %20,8’ini oluştururken, 6-9 yaş aralığındaki araçlar ilanların %23,6’sını oluşturuyordu. 2022’de yaşı genç olan araç ilanlarının 2023’e göre daha fazla olduğu görülüyor.

2023’te 300.000 km ve üzerindeki araç ilanları %9 arttı

arabam.com’un ikinci el ilan verilerine göre; 2023’te ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %20 oldu. İlanlardaki 300.000 km ve üzerindeki araçların sayısı 2022 yılına kıyasla %9 arttı. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde %18, 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı %16, 50.001 – 100.000 km aralığındaki araçların ilan oranı %12 olarak gerçekleşti. 10.000 km’ye kadar olan araçlar ilanlarda %3 oranında görüldü.

İlanlardaki en yüksek pay uygun fiyatlı araçların oldu

İlanlar içinde en yüksek pay %51,3 oranı ile 500.000 TL’ye kadar olan araçların oldu. 500.001 TL - 600.000 TL aralığındaki araçların oranı %12,4 olurken, 600.001 – 700.000 TL arasındaki araçların oranı %10.7, 700.001- 800.000 TL aralığındaki araçların oranı %8,2, 800.001-1.000.000 TL olan araçların oranı %8,6 ve 1.000.000 TL ve üzeri araçların ilan oranı %8.8 oldu.