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Araba Alacaklar Acele Etmeyin! Bu Tarihe Kadar Bekleyin

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Araba Alacaklar Acele Etmeyin! Bu Tarihe Kadar Bekleyin
Bakanlık tarafından alınan yeni kararlar otomobil sektöründe etkisini göstermeye başladı. Araç ticaretinde önemli değişiklikler yaşandı ve bu, otomobil fiyatlarında belirgin düşüşleri beraberinde getirdi. 700 bin aracın yakın tarihte satışa sunulacağı bilgisi de piyasada büyük bir hareketlilik yarattı.

Bakanlık tarafından alınan yeni kararlar otomobil sektöründe etkisini göstermeye başladı. Araç ticaretinde önemli değişiklikler yaşandı ve bu, otomobil fiyatlarında belirgin düşüşleri beraberinde getirdi. 700 bin aracın yakın tarihte satışa sunulacağı bilgisi de piyasada büyük bir hareketlilik yarattı.

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Araç Satışlarında Beklenen Düşüş

Otomobil sahibi olmayı planlayanlar için harika haberler var. Yaklaşık 700 bin aracın satışa çıkmasıyla birlikte piyasa fiyatlarındaki düşüşün süreceği öngörülüyor. Arzın bu denli artmasıyla birlikte, fiyatlarda %30'a varan indirimlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

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Hacizli Araçların Satışı Geliyor

Hacizli araç satışlarında yeni bir dönem başlıyor. Yediemin otoparklarında uzun süre beklemiş olan bu araçlar, ihale yöntemiyle alıcılara sunulacak. Bu 700 bin aracın piyasa içinde olması, ikinci el otomobil fiyatlarında önemli düşüşlere yol açacak.

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Otomobil Fiyatlarındaki Değişim

Alınan yeni kararlarla birlikte, otomobil piyasasında fiyatların daha makul seviyelere indiği gözlemleniyor. Al - sat faaliyetleri azaldığı için sıfır otomobilde bir bolluk dönemi başlamış durumda. İkinci el otomobil piyasasındaki talebin azalması da fiyatları olumlu yönde etkiliyor.

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Adalet Bakanından Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ihale yöntemiyle satılacak olan hacizli araçlar hakkında bilgilendirme yaptı. 1 Kasım 2023 tarihini hacizli araçların satışı için işaret etti ve bu konuda sektör temsilcileri de otoparklardaki hacizli araç sayısına dikkat çekti.

İhaleyle Satışta Fiyat Avantajı

Yediemin otoparklarında bulunan 2,2 milyon hacizli araçtan sadece yaklaşık 1 milyonu ihaleyle satışa çıkacak. Bu araçların içinde 20 yaş üstü olanlar 300 bin adetken, satışa uygun olanlar 700 bin adet. İhaleyle satışa sunulan araçların piyasa değerinin %10 - %15 altında fiyatlara sahip olması bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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