Apple, Amazon'u Geride Bırakarak Dünyanın En Değerli Markası Oldu

Dünya marka piyasasında dengeler değişti. En son yapılan araştırmalar, teknoloji devi Apple'ın, değerini önemli ölçüde artırarak dünyanın en değerli markası unvanını Amazon'dan geri aldığını gösteriyor. Brand Finance tarafından yayınlanan "Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2024" raporu, bu değişimin detaylarını ortaya koyuyor.

Apple'ın Değerinde Büyük Artış

Geçmiş yıllarda zirvede yer alan Apple, geçtiğimiz yıl tahtını Amazon'a bırakmıştı. Ancak bu yıl, marka değerini yüzde 74 oranında artırarak 516,6 milyar dolara ulaştı. Bu büyük artışla Apple, en yakın rakibi olan Amazon'u büyük bir farkla geride bıraktı.

Teknoloji Sektöründen Markalar Öne Çıkıyor

Listeye göre, teknoloji devleri arasındaki rekabet hız kesmiyor. Microsoft yaklaşık 340,4 milyar dolar, Google ise 333,4 milyar dolarlık marka değeriyle Apple'ı takip ediyor. Bu üç teknoloji devi, marka değeri açısından önemli bir üstünlük sağlıyor.

Diğer Sektörlerdeki Önemli Markalar

Listede dikkat çeken diğer şirketler arasında Amazon, Güney Kore'nin gururu Samsung, perakende devi Walmart, sosyal medya fenomeni TikTok, Facebook, Deutsche Telekom, ve Çin'in önemli finans kuruluşu ICBC bulunuyor. Bunlar, çeşitli sektörlerde marka değerlerini artırarak listeye adlarını yazdırmayı başardılar.

Yapay Zeka ve Marka Değerindeki Etkisi

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler, marka değerlendirmelerini de etkiliyor. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, yapay zekanın öneminin arttığını ve bu durumun listeye de yansıdığını belirtti. Özellikle yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan NVIDIA, marka değerini yüzde 163 oranında artırarak dikkatleri üzerine çekti.

Ekonomik Faktörler ve Marka Değerleri

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve yaşam maliyeti, tüketici harcamalarını ve dolayısıyla marka değerlerini etkiliyor. İlgüner'e göre, kozmetik ve kişisel bakım, gıda, restoran ve alkollü içecek sektörlerinde marka değerleri düşüş gösterdi.

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyar dolar):