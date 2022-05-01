Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi
Yılın ilk 4 ayında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 162 arttı.
EKONOMİ 01.05.2022, 22:19
Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, koyları, antik kentleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı.
Kenti, 2020'de 431 bin 769 misafir, geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 773 yabancı turistin geldiği Antalya'da bu yılın aynı döneminde 1 milyon 112 bin 383 turist tatil yaptı.
Kente en fazla turist, Almanya, İngiltere ve Rusya'dan geldi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
12
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:54
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:57
|Akşam
|20:08
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|34
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26