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Antalya'da Alman ve İngiliz turist sayısında rekor

Antalya'da 1 Ocak-15 Kasım döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı 13 milyon 3 bin 263'e ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış kaydedildi.

EKONOMİ 17.11.2022, 12:50
Antalya'da Alman ve İngiliz turist sayısında rekor

Hava yoluyla gelen turist sayısının 1 Ocak-15 Kasım döneminde 13 milyon 3 bin 263'e ulaştığı Antalya'da, Alman ve İngiliz turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Denizi, kumu, güneşi, antik kentleri, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, sağlıklı, güvenli ve nitelikli turizmiyle her yaş grubundan turistin tercih ettiği Antalya, farklı ülkelerden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Kalite ve fiyat dengesiyle dünyanın en iyi turizm destinasyonlardan biri olan ve 2 bin 575 tesis, 635 bin yatak kapasitesi bulunan kente, sezon sonu olmasına rağmen hava yoluyla günlük 8-10 bin turist giriş yapıyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-15 Kasım döneminde Antalya'ya hava yoluyla 13 milyon 3 bin 263 turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 812 bin 981 turistin geldiği kentte, bu sene yüzde 48 artış kaydedildi.

Farklı ülkelerden misafirlerin tatil tercihleri arasında yer alan Antalya'ya 10 aylık dönemde en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla 2 milyon 826 bin kişiyle Rusya, 2 milyon 670 bin kişiyle Almanya, 1 milyon 88 bin kişiyle İngiltere, 744 bin 78 kişiyle Polonya ve 434 bin 224 kişiyle Hollanda oldu.

"Antalya'ya en fazla turist gönderen 5 ülkeden 4'ü Avrupa'dan"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, , Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısında 13 milyonu aşmanın büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Sezonun iyi gittiğini anlatan Yazıcı, "Hatta Antalya, şu ana kadarki en iyi ekim ayını yaşadı. Rekor yılımız olan 2019'un ekim ayı rakamlarını bu sene geçtik. Kasımın ilk 15 gününün rakamlarına baktığımızda da çok iyi. Kasım sonuna kadar hareketlilik devam ediyor, şimdiye kadarki en iyi kasım ayı 2022'nin olacak. Bu sene 1-15 Kasım'da 259 bin 966 turist ağırladık. Geçen yılın aynı döneminde 187 bin 344 misafir gelmişti." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'ya gelen turist dağılımında değişiklik olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla Ruslar 1. sırada ama ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda'dan oluşuyor. Antalya'ya en fazla turist gönderen 5 ülkeden 4'ü Avrupa ülkesi. Avrupa pazarında çok ciddi yükselişler var. 2022, şu ana kadarki Almanya ve İngiltere'den en fazla turistin geldiği yıl oldu. Rekor yılımız 2019'da 10 aylık dönemde toplam 2 milyon 508 bin 316 Alman, 686 bin 934 İngiliz turist gelmişti. Bu yılın aynı döneminde sadece hava yoluyla 2 milyon 670 bin Alman, 1 milyon 88 bin İngiliz turist geldi. Deniz ve kara yolu ile gelen misafirlerimiz de mutlaka oluyor."

Ekim sonunda birçok otel kapatılırken ilk defa kasım sonuna kadar tesislerin açık kalacağını aktaran Yazıcı, Alanya, Kemer başta olmak üzere birçok turistik ilçede sezonla ilgili büyük değişim yaşandığını dile getirdi.

Yazıcı, turizmde ilk defa çok iyi ekim ve kasım ayı yaşadıklarının vurgulayarak, sözlerini, "Güzel giden sezon, gelecek yıl için de umut veriyor. Yılı 13,5 milyon turistle kapatmayı hedefliyoruz. Turizmden elde ettiğimiz gelirde, dolar, avro bazında yüzde 30'a yakın artış olacak. 2023'te de 2019'un üstüne çıkarak, rekor kırmayı hedefliyoruz." diye tamamladı.

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