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Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Ne Olacak? CHP, Ek MTV'nin İptali İçin AYM'ye Koştu!

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Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Ne Olacak? CHP, Ek MTV'nin İptali İçin AYM'ye Koştu!
CHP, ekstra Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (ek MTV) anayasal olmadığı argümanıyla bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne getirmişti. Bu durum, Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karar konusunda toplumda bir beklenti oluşturdu. Ek MTV'nin iptal edilmesi için görülecek davada, kritik karar tarihi de netleşti.

CHP, ekstra Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (ek MTV) anayasal olmadığı argümanıyla bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne getirmişti. Bu durum, Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karar konusunda toplumda bir beklenti oluşturdu. Ek MTV'nin iptal edilmesi için görülecek davada, kritik karar tarihi de netleşti.

Kahramanmaraş Depremleri ve Finansal İhtiyaç

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonucunda finansal bir açık oluştu. Bu nedenle 2023 yılı için bütün taşıtlardan bir defalığına iki kat Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması kararı çıktı.

Ödeme Tarihleri ve Sonuçları

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Eğer bu vergi ödenmezse, vatandaşlar araçlarını satamayacak, trafikten alıkoyamayacak, hurda yapamayacak ya da yurtdışına çıkaramayacaklar.

CHP'nin Yargı Yoluyla İtirazı

Bu kararın hemen ardından, CHP bu ek vergi düzenlemesini yargıya götürdü. CHP, "Kahramanmaraş Depremlerinin Neden Olduğu Ekonomik Kayıpları Telafi Etme Amaçlı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ve Diğer Kanun Değişiklikleri" konulu 7456 sayılı yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Kritik Karar Tarihi

Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karar merakla beklenirken, ek MTV'nin iptal edilmesi için görüşülecek olan davanın kritik tarihi de belli oldu. Yüksek Mahkeme'nin 28 Eylül'de bu iptal başvurusunu ele alacağı açıklandı.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptali için yargı süreci devam ediyor ve Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karar, toplumda büyük bir beklenti oluşturmuş durumda. Bu süreç, vergi politikaları ve yargının bu konudaki rolü açısından önemli bir dönemeç teşkil etmektedir.

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