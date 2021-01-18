Anadolu şehirleri pandemiyi inovasyonla aşmaya çalışıyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin kentlerin ekonomi yöneticileriyle gazetecileri görüntülü platformda bir araya getirdiği ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ adlı program sürüyor.

Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın birlikte gerçekleştirdikleri programın bu hafta yayınlanan bölümüne Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu katıldı.

DENİZLİ PANDEMİYE RAĞMEN İHRACAT ARTIRDI

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, önemli sıkıntı yaşayan küçük esnaf dışında kent ekonomisinin pandemi sürecinde iyi bir sınav verdiğini söyledi. Pandeminin başladığı ilk günlerde bu yılki ihracatın yüzde 15 civarında daralacağını öngördüklerini ancak, Denizli sanayicisinin atak ve inovatif tutumunun tabloyu olumlu yönde değiştirdiğini söyledi. Pandemiye rağmen Denizli’nin bir önceki yıla göre ihracatını binde 20 oranında artırarak 2020’yi 3,2 milyar dolarlık dış satımla kapattığını belirtti.

DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ’DEN BALIK İHRACATI

Pandemi sürecinin Denizli sanayisinde katma değeri yüksek üretim ve sektör çeşitliliğini beraberinde getirdiğini belirten DTO Başkanı Erdoğan, “AB fonuyla ‘Teknik Tekstil Dönüşüm Projesi’ uyguladık. İHA’larda, itfaiyecilerde kullanılan katma değeri yüksek kumaşların üretimini sağladık. Medikalden kimyasala onlarca yeni sektörde üretim başladı. Denizi olmayan şehrimizden bugün tütsülenmiş alabalık ihraç eder hale geldik. Denizli, ulaşım alanındaki engellerini aştığında ekonomisini daha güçlü hale getirecek. Kamudan daha yakın ulaşabileceğimiz havalimanı, İzmir Otoyolu, limanlara ulaşım için demiryolu ağı yatırımları beklentimiz var. Küresel rekabette yüksek navlun bedeli kent sanayisini zorluyor” diye konuştu.

DİYARBAKIR TSO, ERBİL’E OFİS AÇACAK

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya da son yıllarda kentin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, Kuzey Irak’ta Dahok, Süleymaniye ve Erbil odalarıyla yaptıkları iş birliğinin ticarete olumlu yansıdığını söyledi. Bölge ekonomisinde yaşanan sıkıntı ve pandemiye rağmen Diyarbakır ihracatında yüzde 60’lık bölümünün Irak’a gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaya, “2021 yılında Erbil’de kuracağımız irtibat ofisiyle sadece Diyarbakır’ın değil ülkemizin ihracatına önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

SİLVAN BARAJI VE SULAMA PROJESİ TAMAMLANMALI

Dış ticarette komşularla barış ortamının tesis edilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Kaya, “İran, Irak merkezi hükümeti üzerinde Türkiye’den ticaret yapılmaması çerçevesinde baskı kuruyor. Bu da Türkiye’nin Irak ticaretini menfi etkiliyor. Suriye’de barışa ve istikrara ihtiyaç var” diye konuştu. Diyarbakır’ın turizm gelirlerini artırma çabası çerçevesinde Şanlıurfa ve Mardin’le birlikte ‘Mezopotamya Altın Üçgeni’ projesini hayata geçirmeye hazırlandığını belirten Kaya, “Bu turizm destinasyonuyla sağlayacağımız güç birliği kentimizin turizmden aldığı geliri artıracak. Yanı sıra tarımda hamle yapmaya hazırlanıyoruz. Ancak bu çerçevede kamudan Silvan Barajı ve Sulama Projesini hızla tamamlamasını bekliyoruz. Zira bu proje hayata geçirilirse 235 bin hektarlık alan suyla buluşacak. Burada sadece pamuk ziraati yapsak Türkiye’nin ithal ettiği tüm pamuğu karşılayabilecek ve 300 bin kişiye istihdam sağlayabileceğiz” diye konuştu.

DIŞ TİCARET İSTİHBARAT ELEMANLARI

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Trabzon’un dünyanın yaşayan en eski şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “Tarih boyunca ticaret misyonu üslenmiş Trabzon, İpek Yolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı olmuş. Hizmet, tarım ve sanayide yatırımlarımıza devam ederken en fazla odaklanmayı ticarete yönelttik. Oda olarak 45 günlük eğitimlerle şirketlerimize ‘Dış Ticaret İstihbarat Elemanı’ yetiştiriyoruz. Kurduğumuz ‘Dış Ticaret Ofisi’ ile üyelerimizin ihracat faaliyetlerine ciddi destekler sağlıyoruz. Bu çerçevede Londra’da açtığımız ofisin benzerini Afrika, Uzakdoğu ülkelerinin başkentlerinde de açmayı hedefledik” dedi.

‘SOÇİ LİMANI AÇILSIN’ BEKLENTİSİ

Karadeniz’e sahili bulunan ülkelerle dış ticareti geliştirme çabalarının sürdürdüğünü ancak burada etkin bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu anlatan TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, “Soçi Limanı maalesef kapalı. Oysa bu şehirde 5 bin Türk yaşıyor. Geçmişte Trabzon’dan gerçekleştirdiğimiz ihracatla ürünlerimiz Soçi’den Rusya’nın dört bir yanına dağıtılabiliyordu. Üst düzey görüşmelerin hızlandırılarak Soçi Limanı’nın tekrar açılmasını istiyoruz” diye konuştu. Hacısalihoğlu, Trabzon için katma değerli yüksek üretim merkezi olarak planladıkları ‘Endüstri Yatırım Adası’ ve ‘Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu’ projesinin yatırım planına alınması talebinde de bulundu.