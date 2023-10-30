  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi

Yayınlanma:
Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 793 bin lira, en yüksek 1 milyon 848 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1 milyon 845 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 759 milyon 644 bin 53,61 lira, işlem miktarı ise 2.647,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 82 milyon 433 bin 156,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, AG Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.841.392,501.970,00
En Düşük1.793.000,001.962,00
En Yüksek1.848.000,002.036,15
Kapanış1.845.000,002.028,65
Ağırlıklı Ortalama1.831.458,421.984,66
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.759.644.053,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.647,44
Toplam İşlem Adedi91

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Liman bağlantılı demir yolu kombine taşımacılık 12,3 milyon tona ulaştı
Liman bağlantılı demir yolu kombine taşımacılık 12,3 milyon tona ulaştı
Yeni Altın Rekoru Kapıda mı? Ons Altın 2 Bin Doları Aştı! Peki Şimdi Ne Olacak? Uzmanlar Ne Diyor?
Yeni Altın Rekoru Kapıda mı? Ons Altın 2 Bin Doları Aştı! Peki Şimdi Ne Olacak? Uzmanlar Ne Diyor?
Süper Kredi İmkanıyla Nakit Sıkıntınıza Son! Türkiye'deki Önde Gelen Bankaların 33 Bin Liralık Kredi Kampanyaları!
Süper Kredi İmkanıyla Nakit Sıkıntınıza Son! Türkiye'deki Önde Gelen Bankaların 33 Bin Liralık Kredi Kampanyaları!
Çift Emekli Maaşıyla Tanışın: Yeni Emeklilik Sistemi Ne Zaman Başlıyor?
Çift Emekli Maaşıyla Tanışın: Yeni Emeklilik Sistemi Ne Zaman Başlıyor?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Yarın Hesaplara Yatacak! 1,7 Milyar TL Ödeme
Bakan Yumaklı Açıkladı: Yarın Hesaplara Yatacak! 1,7 Milyar TL Ödeme
30 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyat Güncellemesi: Benzin ve Motorin Fiyatlarında Son Durum
30 Ekim 2023 Akaryakıt Fiyat Güncellemesi: Benzin ve Motorin Fiyatlarında Son Durum
Döviz Piyasasında Son Gelişmeler: Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre Frankı'nda Son Durum!
Döviz Piyasasında Son Gelişmeler: Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre Frankı'nda Son Durum!
İstihdam Krizi: 500 Bin Kişilik Açık Var! Maaşı 100 Bin TL Eleman Yok
İstihdam Krizi: 500 Bin Kişilik Açık Var! Maaşı 100 Bin TL Eleman Yok