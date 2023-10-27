  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi

Yayınlanma:
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya çıktı. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 785 bin lira, en yüksek 1 milyon 843 bin 800 lirayı gören standart altının kilogramı, günü yüzde 3,4 artışla 1 milyon 841 bin 392,50 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya çıktı. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 785 bin lira, en yüksek 1 milyon 843 bin 800 lirayı gören standart altının kilogramı, günü yüzde 3,4 artışla 1 milyon 841 bin 392,50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 430 milyon 750 bin 680,47 lira, işlem miktarı ise 1.341,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 758 milyon 88 bin 137,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.781.000,002.027,75
En Düşük1.785.000,001.968,00
En Yüksek1.843.800,002.033,60
Kapanış1.841.392,501.970,00
Ağırlıklı Ortalama1.817.345,751.986,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.430.750.680,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.341,61
Toplam İşlem Adedi55

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Vatandaşa Özel Ekim Sürprizi! Destek Ödemelerine Zam Var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Vatandaşa Özel Ekim Sürprizi! Destek Ödemelerine Zam Var
Uzmanlardan Yorumlar! Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar %40 İhtimali Üzerinde Duruyor!
Uzmanlardan Yorumlar! Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Anlama Geliyor? Uzmanlar %40 İhtimali Üzerinde Duruyor!
Ahmet Kurtuluş Açıkladı: 2024 Yılında Asgari Ücret Ne Olacak?
Ahmet Kurtuluş Açıkladı: 2024 Yılında Asgari Ücret Ne Olacak?
Şimşek: Bu Adım TCMB'nin Piyasa Ekonomisini Güçlendirme Hamlesidir
Şimşek: Bu Adım TCMB'nin Piyasa Ekonomisini Güçlendirme Hamlesidir
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kullanırken İki Kere Düşünün! Merkez Bankası'ndan Şaşırtan Faiz Kararı!
Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Kullanırken İki Kere Düşünün! Merkez Bankası'ndan Şaşırtan Faiz Kararı!
Meka Beton'da Brüt Takas Uygulaması Başlıyor!
Meka Beton'da Brüt Takas Uygulaması Başlıyor!
Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş: İşte Altın Fiyatları
Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş: İşte Altın Fiyatları
PTT'den Kadınlara Özel Ödeme: 3.300 TL Destek Başvuruları Başladı!
PTT'den Kadınlara Özel Ödeme: 3.300 TL Destek Başvuruları Başladı!