Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya çıktı. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 785 bin lira, en yüksek 1 milyon 843 bin 800 lirayı gören standart altının kilogramı, günü yüzde 3,4 artışla 1 milyon 841 bin 392,50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 430 milyon 750 bin 680,47 lira, işlem miktarı ise 1.341,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 758 milyon 88 bin 137,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: