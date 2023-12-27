Altın Yatırımcılarına Müjde: FED Açıkladı! 2024 Yılında Altın Rekor Kıracak

Altın piyasaları, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Peki, bu sabahki rekorlar ve gelecek beklentileri neler anlatıyor? İşte detaylar...

2024'te Altın Fiyatları Yükselişe Geçiyor

Ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde, altın fiyatlarında görülen yükseliş dikkat çekiyor. Bu sabah itibarıyla altın, yeni bir rekor kırarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Peki, bu yükselişin sebepleri neler?

ONS Altında Yükseliş Beklentisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma politikalarını sonlandırma sinyalleri ve 2024 yılında borçlanma maliyetlerinin düşmesi beklentisi, ons altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Uzmanlar, ons altının 2032 dolar seviyelerini aşması halinde, daha da yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirtiyorlar.

Gram Altın Rekor Kırıyor

Yurt içinde de gram altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Şu an itibarıyla 1967 TL civarında işlem gören gram altın, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da benzer yükselişleri beraberinde getiriyor.

Dolar ve Altın Piyasası Üzerine Uzman Yorumları

City Index ve ANZ gibi kuruluşların kıdemli analistleri, Fed'in faiz indirimleri ve doların düşüş eğilimi ile altın fiyatlarının olumlu yönde etkileneceğini öngörüyorlar. Özellikle 2024 yılının üçüncü çeyreğine dair beklentiler, altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına olanak tanıyabilir.

Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının Faiz Kararları Merakla Bekleniyor

Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararlarını yakından takip ediyor. Bu kararlar, altın piyasası üzerinde önemli etkiler yaratabilir.