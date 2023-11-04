Altın Yatırımcıları Dikkat: Uzmanlardan Flaş Altın Tahminleri! Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürecek mi?

Son dönemlerde altın fiyatlarının hızlı yükselişi, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip edilmekte. ABD'deki istihdam verilerinin beklenenden düşük çıkmasıyla ons altın fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, gram altın fiyatları da rekor seviyeleri zorlamaya başladı. Peki, bu hareketlilik altın piyasasını nasıl etkiliyor ve uzmanlar ne öngörüyor?

Altın Piyasasındaki Son Gelişmeler

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından altın fiyatlarındaki yükseliş ivme kazandı. Fed’in politika adımları ve jeopolitik olaylar, fiyatlar üzerinde belirleyici etmenler olarak öne çıkıyor. Amerikan ekonomisine dair olumsuz işgücü piyasası verileri, faiz indirimi beklentilerini öne çekerken, yatırımcılar güvenli liman altına yöneliyor.

Türkiye'de ise dolar TL kuru yükselişi, gram altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasına neden oldu. Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek her yeni veriyi ve gelişmeyi büyük bir dikkatle takip ediyor.

Uzman Görüşleri Işığında Altın Fiyatları

Ata Yatırım'dan Etem Öztekin, Fed tutanaklarının ve ABD'deki işgücü piyasası verilerinin, risk iştahında artış ve dolarda değer kaybına yol açtığını belirtiyor. Özellikle Fed’in güvercin tutumu ve Amerika’daki zayıf istihdam verileri, altın fiyatlarındaki yükseliş trendini destekliyor.

Ek olarak, Dinamik Yatırım Menkul Değerler uzmanı Ceyhun Yavaş, jeopolitik gerginliklerin ve ABD'nin mali politikalarının yatırımcı tercihlerini değiştirdiğine dikkat çekiyor. Yavaş'a göre, ABD tahvil getirilerindeki artış ve sonrasındaki gevşeme, altın fiyatları için katalist bir etken olarak değerlendirilebilir.

Jeopolitik Gelişmeler ve Altın Fiyatları

Jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. İsrail-Filistin gerginliği gibi faktörler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendiriyor ve bu da altın talebini ve dolayısıyla fiyatlarını yükseltiyor.

Yatırımcıların ve analistlerin gözü kulağı, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerde ve ABD merkez bankası Fed’in atacağı adımlarda. Öte yandan, bölgedeki ateşkes ihtimalleri de altın fiyatlarını düşüşe geçirebilecek unsurlar arasında sayılıyor.

Altın Fiyatlarını Etkileyebilecek Diğer Faktörler

Fed’in faiz kararları, ABD'nin istihdam ve işsizlik oranı verileri gibi makroekonomik göstergeler, altın fiyatlarının geleceği konusunda belirleyici olmaya devam edecek. Ayrıca, borsadaki dalgalanmalar ve diğer finansal varlıkların performansı da altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Önümüzdeki dönemde, piyasa analistleri ve yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik verilerle birlikte, altın piyasasının seyrini yakından izleyecekler. Bu veriler, altın yatırımı yapmayı düşünen veya mevcut yatırımlarını değerlendiren bireyler için yol gösterici olacaktır.