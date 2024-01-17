Altın ve Gümüşteki Yükseliş: 2024 Yılında Kıymetli Madenler Piyasasını Neler Bekliyor? 2024 Altın Ne Kadar Olacak?

Türkiye'nin kıymetli maden ticaretindeki öncü isimlerinden biri olan Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş., kapsamlı bir analiz ve gelecek tahmini içeren "Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri" raporunu yayımladı. Bu rapor, dünya ekonomisinden merkez bankalarının politikalarına, endüstriyel arz-talep dengelerinden jeopolitik risklere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler sunuyor. Özellikle kıymetli madenlerin fiyat beklentileri, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Küresel Piyasalarda Faiz İndirimleri ve Kıymetli Madenler

2024 yılı için yapılan tahminlere göre, merkez bankalarının faiz indirimleri, küresel piyasalar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. Troy Kıymetli Maden'in raporuna göre, FED'in yılın ikinci yarısından itibaren başlatacağı faiz indirimleri, altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin piyasalarında "boğa piyasası"nı tetikleyecek ve bu madenler için pozitif bir yıl beklentisi oluşturacak.

Altın Fiyatlarında Jeopolitik Etkiler

2023 yılına dair yapılan değerlendirmede, küresel piyasaların faiz artışı ve jeopolitik risklerle şekillendiği görülmekte. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, Afrika'daki darbeler ve Filistin-İsrail çatışması gibi faktörler, yatırımcıların enflasyon ve yatırım tercihleri üzerindeki belirsizliklerini artırdı. Bu durum, altının güvenli liman olarak değerini pekiştirdi ve fiyatlarının yükselmesine yol açtı. 2023 yılında altın fiyatları, Filistin-İsrail savaşı kaynaklı endişeler nedeniyle 2000 dolar/ons seviyesini aşarak yılı %13,12'lik bir artışla tamamladı.

2024 Yılında Yatırım Fırsatları ve Stratejileri

Bu rapor, 2024 yılı için yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor. Faiz indirimleri ve jeopolitik gelişmelerin kıymetli madenler üzerinde oluşturduğu pozitif etkiler, doğru stratejilerle değerlendirildiğinde önemli kazançlar sağlayabilir. Kıymetli maden yatırımları, portföy çeşitliliği ve risk yönetimi açısından kritik bir role sahip olacak.

Kıymetli madenler 2024’te yatırımcısını memnun edebilir

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, 2024 yılının ilk çeyreğinde ABD merkez Bankası FED ve diğer merkez bankalarının, artan jeopolitik risklerin yaratabileceği enflasyonist baskıları göz ardı edemeyeceklerini bu nedenle de faiz artışına gitmeyeceklerini ancak; tedbirli bir politika izlemelerinin beklendiği vurgulandı. Yılın ikinci çeyreğinde ise yeniden gevşek para politikalarının uygulamaya sokularak, faizleri düşürme tarafındaki ilk adımların atılacağının öngörüldüğü raporda, “Bu anlamda yılın ikinci yarısında, büyüme odaklı planların devreye girmesiyle iki veya daha fazla faiz indirimi bekliyoruz. Hem gevşek para politikaları, hem de Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin savaşının uzaması ve yayılma endişesinin artırdığı jeopolitik risklerle ikili desteği arkasına alan kıymetli madenlerin yatırımcıları çekeceğini ve boğa piyasasına gireceğini öngörüyoruz” denildi.

Faiz indirimleri ve jeopolitik riskler “altın”a ilgiyi artıracak

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, 2024 yılının ikinci yarısında merkez bankalarının yapacağı faiz indirimleri, artan jeopolitik risklerle güvenli liman arayışı yatırımcıların tercihlerini, “altın”dan yana koyacakları bir yıl olacağı vurgulandı. Rezerv para olarak doların zayıflayacağı beklentisi ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme isteğinin de altına olan talebi artıracağına dikkat çekilen raporda, “Ayrıca dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin ve ikincisi olan Hindistan’da beklenen ekonomik büyümeye bağlı olarak artacak tüketim talebinin de fiyatları yukarı yönlü etkilemesini bekliyoruz. Bu beklentiler, 2024 yılında ons bazında altını 2380 dolar ile yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir. Altının 2024 yılını ise ons bazında 2190 dolar seviyelerinde kapatacağını tahmin ediyoruz. Diğer yandan Çin ve Hindistan’ın dönüşüm ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması çalışmalarının ithalat talebini ve fiyatları baskılayacağı düşünülse de, bu etkilerin uzun vadede fiyatlara yansıyacağını hesapladığımızdan 2024 yılı tahminlerimize dâhil etmedik” değerlendirmesine yer verildi.

Gümüş yatırımcıları 2021-2023 dönemi kayıplarını telafi edecek

Altın fiyatlarının geçen yılın son çeyreğindeki yükseliş performansı yatırımcısını mutlu ederken gümüş önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da yatırımcılarına hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, 2023 yılına 23.93 dolar/ons seviyelerinden başlayan gümüşün yılı yüzde 0,05 oranında değer kaybıyla 23.79 dolar/ons seviyesinden kapattığı hatırlatıldı. Faiz indirimlerinin yanı sıra altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artışın, gümüş fiyatlarını artıracağına dikkat çekilen raporda, “2021-2023 döneminde hayal kırıklığına uğrayan gümüş yatırımcıları, 2024 yılında kayıplarını kazanca dönüştürecekler. Faiz indirimlerinin yanı sıra altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artış fiyatları yukarı yönde destekleyecek. Gümüşün ons bazında 2024 yılı kapanış fiyatının 36 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz.” denildi.

Platin grubu kıymetli madenlerin toparlanma yılı olacak

Geçen yıl merkez bankalarının sıkı para politikaları nedeniyle küresel büyümenin yavaşlaması ve elektrikli otomobil piyasasındaki beklentileri aşan büyüme, platin ve paladyum talebini yavaşlattığına dikkat çekilen “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda bu gelişmelerin, platin grubu kıymetli madenlerin fiyatlarında düşüşlere neden olduğu hatırlatıldı. Raporda, “2023 yılına 1071.50 dolar/ons seviyesinde başlayan platin yılı yüzde 7,40 kayıpla 992.13 dolar/ons seviyesinde tamamladı. 2023 yılana 1794.90 dolar/ons seviyesinde başlayan paladyum, yüzde 38,69 oranında değer kaybederek yılı 1100.42 dolar/ons seviyesinde kapattı” denildi.

2023 yılını kayıplarla kapatan platin grubu kıymetli madenler açısından 2024, fiyatların arttığı, toparlanma yılı olacak. Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, dünyanın en büyük platin üreticisi Güney Afrika’nın enerji sorununun maden üretiminde aksamalara neden olacağı beklentisi, hidrojen enerjisine yönelik yatırımların yanı sıra zayıf dolar ve yüksek paladyum fiyatları nedeniyle talebin platine kaymasının fiyatlarda artışa neden olacağı belirtildi. Raporda, platin fiyatlarının artacağı ve 2024 yılsonu kapanış fiyatının ons bazında 1230 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, paladyumun en büyük üreticilerinden biri olan Rusya’nın Ukrayna ile savaşı, yaptırımları, buna bağlı olarak tedarik tarafında yaşanan zorluklar ve Güney Afrika’daki enerji kaynaklı sorunların maden üretimini yavaşlatacağı beklentilerinin paladyum fiyatlarının artmasına neden olacak faktörler olarak sıralandı. Paladyum üretiminin yaklaşık yüzde 81’inin otomotiv sektöründe kullanıldığına dikkat çekilen raporda paladyuma ilişkin şu beklentilere yer verildi: , “Elektrikli otomobil üretiminin beklentilerin üstüne çıkması ve sektörel fiziki alım tercihlerinin platine ve diğer alternatiflere kayması, talebi ve fiyatları aşağı yönde etkileyecek. Stoklarda ve geri dönüşümden elde edilen paladyum miktarının düşmeye devam etmesi ise bu baskıyı azaltacak. Bu durum paladyumu, spekülatif fiyat hareketlerine maruz bırakabilir. Ancak fiyatlardaki köpüğün büyük bir kısmının atılmış olmasının daha yüksek fiyatlar için alan açtığını da göz önünde bulundurarak 2024 yılı sonu itibariyle paladyum kapanış fiyatının 1600 dolar/ons dan gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.”