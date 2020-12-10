Altın Marka Ödülleri’nde “Yılın İçecek Markası” Kızılay Maden Suyu oldu

Kızılay Maden Suyu, bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde “Yılın İçecek Markası” seçildi. Pandemi koşullarına göre organize edilen Altın Marka Ödülleri’nde Kızılay Maden Suyu, internet üzerinden gerçekleştirilen halk oylaması sonucunda yılın içeceği oldu. Kızılay Yatırım Pazarlama Başkanı Özge Öndül Sidal “Sade maden suyunun yanı sıra, farklı damak zevklerine hitap eden çok sayıda ürün çeşidi ve senede 1 milyon şişe üretim kapasitesine sahip tesislerimizle sadece Türkiye değil dünyanın birçok yerinde; Avrupa ve Asya’nın 15 ülkesindeki içecek severlerle buluşuyoruz” dedi. Sidal, Türkiye’nin su kaynaklarının mineral zenginliği, kaplıca ve ılıca kaynakları, içmeler konusunda dünyanın en şanslı coğrafyalarından biri olduğunu belirtirken bu zenginliği dünyanın her yeriyle paylaşmanın gurur verici olduğunu söyledi.

“Gelirlerimiz iyilik için”

Kızılay Maden Suyu’nun zengin mineral içeriğiyle sağlık için vazgeçilmez olduğunu belirten Özge Öndül Sidal “Kızılay maden suyu, satışından elde edilen gelirle de dünyanın neresinde olursa olsun insan acısını dindirmek için çalışıyor ve Kızılay maden sularının gelirinin tamamı iyilik için kullanılıyor” dedi. İçilen her maden suyunun gelirinin afetzedeler için çadır, battaniye, gıda maddeleri alımında kullanılırken ihtiyaç sahiplerine yıl içinde dağıtılan yardımlar için de önemli bir kaynak oluşturduğu bilgisini veren Kızılay Yatırım Pazarlama Başkanı Sidal “1926’dan beri hiçbir kar amacı gütmeyen Kızılay Mineralli Suları olarak tüketicilere en iyi içecek deneyimini sunmaya, daha da önemlisi halk sağlığı ve toplumsal fayda için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.