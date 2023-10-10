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Altın Fiyatlarında Son Durum! Çeyrek, Tam, Gram ve Ata Altın Fiyatları Tam Liste..

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Altın Fiyatlarında Son Durum! Çeyrek, Tam, Gram ve Ata Altın Fiyatları Tam Liste..
Düğün sezonunun yaklaşması ve yatırımcıların hareketliliğiyle altın fiyatları gündemin zirvesinde. 10 Ekim 2023 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek, tam, gram, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatlarında son durum.

Altın Fiyatlarındaki Hareketlilik Devam Ediyor

Altın, hem geleneğimizde önemli bir yere sahip hem de yatırımcıların gözdesi. Özellikle düğün sezonunun yaklaşması ve ekonomik dalgalanmalarla beraber altın fiyatları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 10 Ekim Salı gününe özel altın fiyatları ne durumda?

Gram Altın Fiyatları

Alış ve Satış: Gram altın fiyatlarına baktığımızda, alışın 1.624,96 TL, satışın ise 1.625,44 TL olduğunu görüyoruz.

Çeyrek Altın Fiyatları: Geleneksel Tercih

Alış ve Satış: Düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altında alış fiyatı 2.745,00 TL, satış fiyatı ise 2.788,00 TL.

Yarım ve Tam Altın: Büyük Yatırımlar İçin

Alış ve Satış: Yarım altın alışında 5.427,00 TL, satışta 5.502,00 TL olarak belirlendi. Tam altında ise alış 10.980,00 TL, satış 11.120,00 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet Altını ve Ata Altın: Yatırımcıların Gözdesi

Alış ve Satış: Cumhuriyet altını alışta 11.174,00 TL, satışta 11.344,00 TL ile işlem gördü. Ata altın içinse alış fiyatı 11.301,00 TL, satış fiyatı 11.443,00 TL olarak belirlendi.

Altın Yatırımında Nelere Dikkat Edilmeli?

Altın yatırımı yaparken dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeleri takip etmek, alış-satış fiyatları arasındaki farkları dikkate almak büyük önem taşıyor. Altın fiyatlarının gün içindeki hareketliliği, doğru bir yatırım için stratejik kararlar almayı zorunlu kılıyor.

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