Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş: İşte Altın Fiyatları

Merkez Bankası'nın son faiz artırım kararı sonrası altın fiyatları ivme kazandı. Bu hareketlenme, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD enflasyon verileriyle desteklenerek grama altının 1.800 lira seviyesine ulaşmasına sebep oldu. Çeyrek altının fiyatı da 2.961 TL'ye kadar yükseldi. Peki, altın fiyatlarında bu yükseliş sürecek mi? Uzmanlar bu konuda hangi görüşleri paylaşıyor?

Altın Fiyatlarının Yükselişi ve Piyasa Dinamikleri

Yatırımcılar, altın fiyatlarının ne yönde hareket edeceğini merak ediyor. Sıkça sorulan sorular arasında 'Altın fiyatları artacak mı?', 'Altın ne zaman alınmalı?' ve 'Altın fiyatlarında son gelişmeler neler?' yer alıyor. Bu soruların yanıtlarını araştıranlar için piyasa analistlerinden önemli bilgiler gelmeye devam ediyor.

27 Ekim 2023 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın: Alış: 1.800,72 TL, Satış: 1.801,01 TL

Alış: 1.800,72 TL, Satış: 1.801,01 TL Çeyrek Altın: Alış: 2.991,00 TL, Satış: 3.027,00 TL

Alış: 2.991,00 TL, Satış: 3.027,00 TL Yarım Altın: Alış: 6.000,00 TL, Satış: 6.053,00 TL

Alış: 6.000,00 TL, Satış: 6.053,00 TL Tam Altın: Alış: 11.964,00 TL, Satış: 12.057,00 TL

Alış: 11.964,00 TL, Satış: 12.057,00 TL Cumhuriyet Altını: Alış: 12.164,00 TL, Satış: 12.348,00 TL

Küresel Piyasada Altın Fiyatlarının Seyri

ABC Bullion gibi önde gelen bankalar, altın fiyatlarına dair kritik analizlerini paylaşıyor. Bu analizlere göre:

Enflasyonun Etkisi: Gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranlarına dikkat! Bu oranlar, altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir. Faiz Oranları ve Altın: 2024 ortalarına kadar faiz oranlarındaki düşüş, altına olan ilgiyi artırabilir. ETF Yatırımcıları ve Metal Piyasası: ETF yatırımcılarının metallerden uzak durması, altın piyasası için olumlu bir gösterge olabilir. Hisse Senedi Piyasası ve Altın: ABD borsası risk taşıyor. Borsanın dalgalı seyri, altının güvenli liman olarak öne çıkmasına sebep olabilir. Dünya Ekonomisindeki Durgunluk ve Altın: Ekonomik durgunluk dönemlerinde altın, diğer varlıklara göre daha stabil bir performans sergileyebilir.

Altın Fiyatları İçin Yeni Rekor Beklentisi

Piyasa analistleri, FED'in faiz oranları konusundaki politikasının altın fiyatlarını etkileyebileceğine işaret ediyor. Eğer FED faiz oranlarını sabit tutarsa, altın fiyatlarının 2.000 doların üzerine çıkması muhtemel. Ancak, faiz artışına yönlenecek bir hareket fiyatların düşmesine sebep olabilir. Ons altın için 1.998 dolar direncinin kırılması durumunda yeni rekorlar bekleniyor. Öte yandan, geri çekilmelerde 1.976 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor.