  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın Fiyatları Yükselişe Geçecek! Uzman İsim İstanbul'dan Tarih Verdi..

Altın Fiyatları Yükselişe Geçecek! Uzman İsim İstanbul'dan Tarih Verdi..

Yayınlanma:
Altın Fiyatları Yükselişe Geçecek! Uzman İsim İstanbul'dan Tarih Verdi..
Ekim ayı ile birlikte altın fiyatlarında nasıl bir seyir izleneceği merak konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı Ekonomi Koordinasyon Toplantısı sonrası alınan kararlar, altın piyasasını etkileyecek gibi görünüyor..

Altın fiyatları son dönemdeki dalgalı seyrin ardından yatırımcılar için belirsizliğini koruyor. Gram altın 1.627 TL'ye kadar düşerken çeyrek altın fiyatı ise 2.676 liraya kadar gerilemiş durumda. Bu durum, altın sahipleri ve yatırımcıları için "Altın fiyatları ne olacak?" sorusunu gündeme getiriyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı Ekonomi Koordinasyon Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi. Yılmaz, "Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür." şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu açıklama, ekonomistler ve altın yatırımcıları arasında iki farklı şekilde değerlendirildi. Bazı uzmanlar, ilerleyen dönemde fiziki altınların bankalara bozdurulması halinde teşviklerin artırılabileceğine işaret ederken, diğer bazı ekonomistler ise yastık altındaki altınların tasfiyesi için yeni kısıtlamaların getirilebileceği uyarısında bulundu.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları sonrasında ekonomi uzmanları, altın sahiplerine ve yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle "yastık altı" olarak adlandırılan fiziki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha önce Merkez Bankası'nın talepleri doğrultusunda alınan kararlarla döviz ve altın dönüşümlü Kira Sertifikaları (KKM) hesaplarına uygulanan TL payına göre indirimli kıymet tesis uygulamasına yasak getirilmişti. Ancak yeni açıklamalar ve toplantı sonuçları, altın piyasasında değişikliklerin yakın olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, altın sahipleri ve yatırımcıları, gelecekteki olası düzenlemelere karşı dikkatli olmalı ve piyasa haberlerini yakından takip etmelidir. Altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği, önümüzdeki günlerde yapılabilecek açıklamalar ve alınacak kararlarla daha netlik kazanacaktır

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
MÜJDE: 16,5 milyon emekliye müjdeli haber geldi! IBAN numarasına 20.000 TL yattı
MÜJDE: 16,5 milyon emekliye müjdeli haber geldi! IBAN numarasına 20.000 TL yattı
Açıklama Geldi! Emeklilere 6.500 TL İkramiye Verilecek..
Açıklama Geldi! Emeklilere 6.500 TL İkramiye Verilecek..
DUYURU GELDİ! 65 Yaş Ayarı, Evde Bakım Desteği T.C Sonuna Göre Yatacak…
DUYURU GELDİ! 65 Yaş Ayarı, Evde Bakım Desteği T.C Sonuna Göre Yatacak…
Anadolu Mobilya Fuarı: Türk Mobilya Sektörünün İhracat Atağı ve Yeni Pazarlar
Anadolu Mobilya Fuarı: Türk Mobilya Sektörünün İhracat Atağı ve Yeni Pazarlar
Zam Şampiyonu Oldu! Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden Şok Açıklama: Limon Fiyatları Uçtu!
Zam Şampiyonu Oldu! Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden Şok Açıklama: Limon Fiyatları Uçtu!
KPSS Şartı Aranmadan İş Fırsatı: İŞKUR, 35 Bin Mezun Personel Alacak
KPSS Şartı Aranmadan İş Fırsatı: İŞKUR, 35 Bin Mezun Personel Alacak
Emeklilere Özel 29 Ekim İkramiyesi: 5000 TL Hesaplara Yatırılacak İddiası
Emeklilere Özel 29 Ekim İkramiyesi: 5000 TL Hesaplara Yatırılacak İddiası