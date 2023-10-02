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Altın Fiyatları Rekor Kırdı! Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Tam Altın Güncel Fiyatları..

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Altın Fiyatları Rekor Kırdı! Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Tam Altın Güncel Fiyatları..
Altın fiyatları, 2 Ekim 2023 tarihinde yükselişe geçerek vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte gram, çeyrek, cumhuriyet ve tam altın güncel fiyatları

Altın, yıllardır güvenli liman olarak görülmüş, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir alternatif olarak kabul edilmiştir. Altın fiyatları, ekonomik ve siyasi gelişmelere, talep ve arza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte 2 Ekim 2023 tarihindeki altın fiyatları:

2 Ekim 2023 Gram Altın Fiyatı

2 Ekim 2023 Pazartesi günü gram altın, önceki kapanışına göre hafif bir düşüş yaşayarak 1.627,30 TL alış ve 1.627,54 TL satış fiyatından işlem görüyor.

2 Ekim 2023 Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet altını, önceki kapanışına göre değer kaybederek 10.884,00 TL alış ve 11.017,00 TL satış fiyatından alıcı buluyor.

2 Ekim 2023 Yarım Altın Fiyatı

2 Ekim 2023 itibarıyla yarım altın, 5.458,00 TL alış ve 5.531,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 5.567,00 TL'dir.

2 Ekim 2023 Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın, son kapanışına göre değer kaybederek 2.721,00 TL alış ve 2.765,00 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 2.783,00 TL idi.

2 Ekim 2023 Tam Altın Fiyatı

Tam altın, 2 Ekim 2023 günü 10.804,54 TL alış ve 11.014,74 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

Altın fiyatları, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere ve yatırımcı talebine bağlı olarak dalgalanabilir. Yatırım yapmadan önce güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir. Altın, uzun vadede değer kazanma potansiyeli taşıyan bir yatırım aracı olabilir, ancak kısa vadeli dalgalanmalara dikkat etmek önemlidir.

Altın fiyatları, her gün değişebilir, bu nedenle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri fiyatları düzenli olarak takip etmelidir. Güncel altın fiyatları, ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına bağlı olarak her an değişebilir.

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