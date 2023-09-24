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Altın Fiyatları Arasındaki Farkın Sebebi Ne?

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Altın Fiyatları Arasındaki Farkın Sebebi Ne?
Altın, dünya genelinde oldukça değerli bir maden olarak kabul edilir ve yatırım amaçlı en çok talep gören metaller arasında yer alır. Fakat son zamanlarda kuyumcu mağazaları ile televizyon ve internet platformlarındaki altın fiyatları arasındaki farklılık, tüketici ve kuyumcular arasında anlaşmazlıklara yol açabiliyor.

Altın, dünya genelinde oldukça değerli bir maden olarak kabul edilir ve yatırım amaçlı en çok talep gören metaller arasında yer alır. Fakat son zamanlarda kuyumcu mağazaları ile televizyon ve internet platformlarındaki altın fiyatları arasındaki farklılık, tüketici ve kuyumcular arasında anlaşmazlıklara yol açabiliyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), bu soruna çözüm olabilecek bir mobil uygulama geliştirdi.

Tek Fiyat Uygulaması Çözüm Olur Mu?

İKO Başkanı Mustafa Atayık, altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda belirlendiğini ve bu piyasalardaki dinamiklere bağlı olarak sürekli değişebileceğini belirtti. Atayık'a göre, "Tek fiyat uygulaması, altın ticaretinin dinamik yapısına aykırıdır. Serbest piyasa koşullarında, her kuyumcu kendi maliyetine göre fiyat belirler ve sadece bu fiyatta satış yapabilir."

İKO'nun Mobil Fiyat Uygulaması Ne Sağlıyor?

İKO'nun geliştirdiği mobil uygulama, kuyumcu mağazaları ve televizyon ekranları arasındaki altın fiyatlarındaki farklılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Atayık, uygulamanın bir "hava durumu raporu" gibi çalıştığını belirtiyor. Yani tüketicinin bulunduğu lokasyona göre güncel altın fiyatlarına erişim sağlanabiliyor. Atayık, "Bu uygulama sayesinde daha önce BİMER ve CİMER'e yansıyan şikayetler en aza indi," dedi.

Yanlış Bilgilendirmenin Önüne Nasıl Geçilir?

Kuyumcularla tüketiciler arasındaki fiyat farklılığı genellikle, toptan has altın fiyatlarının televizyonlarda perakende fiyat olarak gösterilmesinden kaynaklanıyor. Bu tür yanlış bilgilendirmelerin sona erdirilmesi gerektiğini belirten Atayık, "Televizyon ve diğer mecralar, Kapalıçarşı serbest piyasa rakamlarını 'İKO Fiyat' uygulamasından alarak bu sorunu kökten çözebilir," şeklinde konuştu.

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