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Altın Düşüyor! İşte Bugünün Altın Fiyatları

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Altın Düşüyor! İşte Bugünün Altın Fiyatları
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 667 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 667 bin lira, en yüksek 1 milyon 713 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 1 milyon 667 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 667 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 667 bin lira, en yüksek 1 milyon 713 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 1 milyon 667 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 443 milyon 191 bin 335,77 lira, işlem miktarı ise 2.057,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 607 milyon 149,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler Ticaret, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.702.001,001.955,00
En Düşük1.667.000,001.905,00
En Yüksek1.713.000,001.958,00
Kapanış1.667.000,001.939,40
Ağırlıklı Ortalama1.677.908,561.919,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.443.191.335,77
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.057,61
Toplam İşlem Adedi85

Kaynak:Haber Kaynağı

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