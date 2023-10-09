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Altın, Dolar, BİST: Eylül Ayında Hangisi Cebinizi Doldurdu? Eylül Ayında Hangi Yatırım Araçları En Çok Kazandırdı?

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Altın, Dolar, BİST: Eylül Ayında Hangisi Cebinizi Doldurdu? Eylül Ayında Hangi Yatırım Araçları En Çok Kazandırdı?
Eylül ayında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sunduğu verilere göre finansal yatırım araçları arasında öne çıkan BİST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,81 reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,14'lük bir kazançla yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Eylül ayında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sunduğu verilere göre finansal yatırım araçları arasında öne çıkan BİST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,81 reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,14'lük bir kazançla yatırımcısının yüzünü güldürdü.

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Yatırım Araçlarındaki Değişiklikler

Yİ-ÜFE bazında incelendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 3,59, dolar yüzde 3,16 ve euro yüzde 5,18 getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 11,45 ve mevduat faizi yüzde 1,69 oranında kayıp yaşattı. TÜFE bazında ise külçe altın yüzde 4,83, dolar yüzde 4,41 ve euro yüzde 6,41 getiri sağlarken, DİBS yüzde 12,59 oranında en büyük kayba sebep oldu.

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Üç Aylık Değerlendirme

BİST 100 endeksi, üç aylık bir süre zarfında Yİ-ÜFE ile yüzde 26,01, TÜFE ile yüzde 19,35 oranında yüksek reel getiri sağlarken, aynı dönemde DİBS Yİ-ÜFE ile yüzde 28,27 ve TÜFE ile yüzde 32,06 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

Altı Aylık Yatırım Araçları Değerlendirmesi

Altı aylık bir dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 23,06, TÜFE ile yüzde 18,33 getiri sunarken, DİBS Yİ-ÜFE ile yüzde 39,75, TÜFE ile yüzde 42,06 kayıp oranı ile yatırımcılarını üzdü.

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Yıllık Finansal Değerlendirme

Yıllık bazda BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 65,47, TÜFE ile yüzde 51,04'lük getiri ile dikkatleri üzerine çekti. Yİ-ÜFE bazında külçe altın yüzde 13,96, euro yüzde 7,83 getiri sağlarken; dolar yüzde 0,01, mevduat faizi yüzde 21,57 ve DİBS yüzde 43,3 oranında kayıp yaşandı. TÜFE bazında ise külçe altın yüzde 4,02, euro yüzde 1,57 getiri sağlarken, dolar yüzde 8,73, mevduat faizi yüzde 28,42 ve DİBS yüzde 48,24 oranında kayıp gösterdi.

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