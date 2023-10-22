Altın alacaklar dikkat! kritik seviye aşıldı! Pazartesi başlıyor hazırlanın

Altın fiyatları Orta Doğu'da yaşanan savaş gerilimi ile yukarı yönlü tırmanmaya başladı. Kapalıçarşı'da gram altın 1.780 TL'ye ulaşırken çeyrek altın fiyatı ise 2.933 liraya kadar çıkmış durumda. Fiyatlardaki artış sonrası yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusunu araştırmaya başladı.

PİYASA UZMANI DUYURDU: PAZARTESİ BAŞLIYOR HAZIRLANIN

Orta Doğu'da İsrail ve Hamas arasında artan gerilim küresel piyasalara yansımış durumda. Özellikle diğer ülkelerden gelen sert açıklamalar piyasaları tedirgin ederken en güvenilir yatırım aracı olan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna yanıt veren Atilla Yeşilada, önümüzdeki hafta altında beklediği son durumları şu şekilde ifade etti:"Altında çok sert yükselişler olsa da, 2100-2200 dolarlık rallileri beklemek için henüz erken. Ancak tutunur buralarda ve bence şu anki fiyatlardan alım yapılabilir. Hatta bahsettiğim Orta Doğu'daki soğuk barış hakim olursa 1900 altına yeniden inebilir. O zaman da önemli bir alım fırsatı vermiş olur ancak gelecek 10 yılda jeopolitik risklerin çok yüksek olacağını düşünürsek ve bugünleri arayacağımızı hesaba katarsak altın çok karlı bir yatırım olmaya devam edecek.

OK YAYDAN ÇIKTI ÖYLE BİR SEVİYE GELİYOR Kİ...

Orta Doğu'da yaşananların çevre ülkelere sıçraması, hele hele petrol üretim merkezlerini, Hürmüz Boğazı'nı içerecek bir gerginliğin meydana gelmesi halinde bırakın riskli yatırım araçlarını, Türkiye ekonomisi bile tedavi edilemeyecek yaralar alır. Fed ve Avrupa Merkez Bankası artık faiz artırmaz ama piyasalarda hala gelecek yıl faiz indirimi olacak yönünde beklentiler var. Bence Fed'in çok uzun süre piyasa beklentisi ne ise onun üzerinde faiz tutacağına hazır olmalıyız. Bütün bunları varlıklara dökmeye başlayalım."