Almanya'daki fuarda 240 Türk firması boy gösterdi

Almanya’nın Düsseldorf şehrind e 13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında bu yıl 54’üncüsü düzenlenen Medica 2023 fuarına, Türkiye’den İKMİB’in 14’üncü defa düzenlediği milli katılım organizasyonu ile 53 firma ve 187 bireysel firma olmak üzere toplam 240 Türk firması katıldı. Geçen yıl 81 bini aşkın profesyonel tarafından ziyaret edilen fuarın bu yılki ziyaretçi sayısı 83 binin üzerindeydi. Fuarda Türkiye, 804 metrekarelik ülke standı ile yer aldı. Geçen yıl 5 bin 200’ü aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan fuar bu yıl 5 bin 300’den fazla katılımcıyı ağırladı.

Sağlık, medikal ve ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalar fuarda, medikal cihazlar, ürünler, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve yazılım ürünleri gibi çok çeşitli ürünleri tanıtma fırsatı buldu. T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Hakan FIRAT ,Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı Fatih TOPUZ ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Demir başta olmak üzere İKMİB Yönetim Kurulu Üyeleri, İKMİB TİM Delegeleri ile Yönetim Kurulu ve sektör danışmanları fuar katılımcılarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Adil Pelister: “Eczacılık ürünleri ihracatımız ilk 10 ayda yüzde 6 büyüdü”

Medikal ürünler sektörünün yer aldığı eczacılık ürünleri ihracat rakamlarını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister; “2022 yılı ilk on aylık dönemde 1,16 milyar dolar olan eczacılık ürün grubumuzun ihracatı bu sene yüzde 6’lık bir büyüme göstererek 1,24 milyar dolara yükseldi. Almanya, hem bu yıl hem de geçen yılki rakamlara baktığımızda, eczacılık ürünleri ihracatı yaptığımız ülkeler arasında 6’ıncı sırada yer alıyor. Sektörümüz açısından önemli bir ihracat pazarı olarak öne çıkıyor. Bu yıl 14’üncü Türkiye milli katılım organizasyonunu düzenlediğimiz MEDICA fuarının sektörümüz için yeni iş fırsatları yaratacağına ve ihracat artışına katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. İKMİB olarak sektörümüzün ihracatına katkı sağlayacak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 29 Ocak -1 Şubat 2024 tarihleri arasında Dubai/BAE’de Arab Health fuarı ve 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında AEEDC milli katılım organizasyonları düzenleyeceğiz. Yine 2024 yılı içinde Suudi Arabistan’da sağlık sektörü Ticaret Heyeti’ni düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.