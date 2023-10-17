Almanya'da çalışmak isteyenler için büyük fırsat ! 2 Milyon işçi alınacak

Almanya'da çalışmak isteyen Türk işçilere kapılarını yeniden açan Alman yetkililer, nitelikli iş gücü sıkıntısını çözmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede çalışmak için dil şartını ortadan kaldıracak ve vatandaşlık almayı kolaylaştıracak yeni yasayı kamuoyuyla paylaşan Alman hükümeti, en az 55 bin lira maaşla farklı sektörlerde çalışacak binlerce işçi arıyor.

YIL SONUNA KADAR 2 MİLYON İŞÇİ ALINACAK

Almanya, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken pandeminin ardından ülkede oluşan iş gücü açığı, birçok farklı sektörde üretimi sekteye uğratıyor. Özellikle yaz aylarında, havalimanlarında meydana gelen sıkıntılar ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turist gelirlerinin azalmasına neden olurken hükümet, Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay verildiğini açıkladı. Bu onay ile birlikte 2023 yılı sonuna kadar Almanya'nın 2 milyon işçi alımı yapması bekleniyor.

ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI

Aşçı

İnşaat işçisi

Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

Kaynakçı

İnternet teknolojisi

Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

Gastronomi

Eğitim

Sağlık hizmetleri

Çocuk yetiştiricileri

IT teknisyenleri

Metal ve ağır sanayi işçileri

Gastronomi uzmanları

Vasıflı işçiler

İnşaat sektörü işçileri

Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Teknik ve mekanik

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor.