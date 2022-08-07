Almanya'ya ihracat rekor kırdı
Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 11 milyar 121 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz rakamına ulaştı.
İhracatta "alternatif pazar" stratejisini başarıyla sürdüren Türkiye, ana pazarlarına yaptığı dış satımda da rekorlara imza atmayı sürdürüyor.
Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya'dan Türk ürünlerine rekor talep gelmeye devam ediyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 11 milyar 121 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz rakamına ulaştı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü.
Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 7,7 oldu.
Almanya'yı, 8 milyar 485 milyon dolarla ABD, 7 milyar 108 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 723 milyon dolarla İtalya ve 5 milyar 575 milyon dolarla Irak izledi.
Türkiye'nin ihracatı, ABD'ye yüzde 24,6, Birleşik Krallık'a yüzde 2,4, İtalya'ya yüzde 15 ve Irak'a yüzde 23,1 artış kaydetti.
|İmsak
|04:17
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|21:56
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Beşiktaş
|1
|3
|3. Gaziantep FK
|1
|1
|4. Sivasspor
|1
|1
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Alanyaspor
|0
|0
|7. Ankaragücü
|0
|0
|8. Antalyaspor
|0
|0
|9. Karagümrük
|0
|0
|10. Fenerbahçe
|0
|0
|11. Galatasaray
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. Kayserispor
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Leeds United
|1
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Fulham
|1
|1
|8. Liverpool
|1
|1
|9. Brentford
|1
|1
|10. Brighton
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|1
|1
|14. West Ham United
|0
|0
|15. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Aston Villa
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Nottingham Forest
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0