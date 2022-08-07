Almanya'ya ihracat rekor kırdı

İhracatta "alternatif pazar" stratejisini başarıyla sürdüren Türkiye, ana pazarlarına yaptığı dış satımda da rekorlara imza atmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya'dan Türk ürünlerine rekor talep gelmeye devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 11 milyar 121 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz rakamına ulaştı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü.

Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 7,7 oldu.

Almanya'yı, 8 milyar 485 milyon dolarla ABD, 7 milyar 108 milyon dolarla Birleşik Krallık, 6 milyar 723 milyon dolarla İtalya ve 5 milyar 575 milyon dolarla Irak izledi.

Türkiye'nin ihracatı, ABD'ye yüzde 24,6, Birleşik Krallık'a yüzde 2,4, İtalya'ya yüzde 15 ve Irak'a yüzde 23,1 artış kaydetti.