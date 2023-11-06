Alışveriş Türkiye’de Tüm Kasım Ayına Yayılıyor

Son çeyreğe girilirken alışveriş sezonu okula dönüş kampanyaları ile başladı. Artık önümüzde şimdiden hazırlandığımız 11 Kasım Bekarlar Günü (11.11), 24 Kasım Black Friday (Kara Cuma) ve 27 Kasım Siber Pazartesi gibi önemli kampanyaların yapıldığı günler bulunuyor. Yılın sonunda ise yeni yıl alışverişi bizleri karşılayacak. Tüm bu kampanya dönemlerinde öne çıkan en önemli unsur, tüketici davranışındaki değişim. Artık sadece Cuma günü değil, tüm ayı kapsayan kampanyalar tüketiciler tarafından çok daha fazla bekleniyor ve satın almanın başladığı gözleniyor.

Türkiye’de dönüşüm değeri, 2022 yılında Eylül ayına kıyasla Kasım ayında yüzde 65 oranında artarken, dönüşüm sayısı yüzde 35 oranında yükseldi. RTB House’un Türkiye verilerine derinlemesine baktığımızda Kasım ayındaki artış Aralık ayında da yüzde 22’nin üzerinde seyrederek azımsanmayacak şekilde sürüyor. Aralarında elektronik, giyim, mücevher ve saat, ayakkabı gibi birçok kategoride Aralık ayında değer artışı devam ediyor. Kasım ayının son haftasında dönüşüm oranlarında (CR) ise ayın ilk haftasına kıyasla yüzde 26’lık artış gözleniyor. Türkiye’de Kasım ayında yaşanan değişime yıl bazında baktığımızda 2022 yılı Kasım ayındaki dönüşüm değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 56 artmış durumda.

Son çeyrekte başarılı olmanın yollarını aktaran RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, “Bu dönemde başarılı olmak için kategorideki rakiplerimizin fiyat politikalarını yakından takip edip ya karşılayacak düzeyde ya da daha düşük fiyatlarla sahada olmak gerekiyor. Son çeyrekte markalara tavsiyemiz en azından 2 ay sürebilecek kadar promosyon döngüleri ile kitlelerini farklı dönemlerde yakalamaları. Her bir alışveriş etkinliğinin kendi doğasına uygun olacak şekilde ürün ve fiyat politikaları belirleyerek operasyonel süreçleri de göz önünde bulundurmaları. Ayrıca daha iyi teknolojiler kullanmak, rakiplerinize karşı kazanabileceğiniz somut, ölçülebilir avantajların başında geliyor. Derin Öğrenme algoritmalarıyla desteklenen reklam kampanyaları yayınlamak, tüm perakendecilerin avantaj aradığı bir dönemde markalar için fark yaratacaktır” dedi.

Dünya çapında artış yüzde 76’yı buluyor

Black Friday, Türkiye de dahil birçok ülkede etkisini gösterirken, tüm ay boyunca kampanyaların çok yakından takip edildiğini veriler de destekliyor. RTB House’un dünya çapında 5 farklı ülkede, moda, elektronik, sağlık ve güzellik, ev ve bahçe kategorilerinde gerçekleşen 449 kampanyadan alınan verilere göre, 2022 yılında Kasım ayı boyunca dönüşüm değeri yüzde 76 artış gösterdi. 1

Adobe’nin gerçekleştirdiği küresel araştırmaya göre, sadece mevcut müşteriler değil, markalar Kasım ayı boyunca yapılan kampanyalarda 4.5 kat daha fazla yeni kullanıcı ile etkileşime giriyor. 2 Bununla birlikte son 30 günde web sitesini ziyaret etmeyip Kasım kampanyalarında sipariş veren kullanıcıların oranı 3.7 kat artıyor.

Küresel bir fenomen haline geldi

Kasım ayı indirimleri ABD’de yaygınlaşmasının yanında Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyadaki durağan ekonomik iklime rağmen yayılmış durumda. Geçtiğimiz yıl Hollanda’da3 Black Friday haftasında satışlar yüzde 30 artarken, Avustralya’da4 ve Singapur’da Black Friday indirimlerini beklemeye değer bulanların oranı yüzde 63’ü aştı. Tabii yerel pazaryerleri ve festivallerin de Kasım ayına etkisi olduğu gözleniyor. 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Diwali, Hindistan’da Black Friday’den bile daha fazla beklenen, ülkenin en büyük alışveriş dönemi5.

Yapılan kampanyaların doğrudan satışa etkisi de farklılık göstermekle birlikte tüm ülkelerde gözleniyor. RTB House verilerine göre, son çeyrek kampanyalarıyla birlikte Britanya’da yüzde 20, Polonya’da yüzde 25, Fransa’da yüzde 30 ve Brezilya’da yüzde 55’in üzerinde satış hacmi artıyor.

Derin Öğrenme teknolojisi yoğun dönemde markaların öne çıkmasını sağlıyor

Son çeyrek alışveriş dönemini planlarken rakiplerinizin de aynısını yaptığını unutmayın. Bu sebeple Kasım ayında hangi reklam platformu ya da iş ortağını tercih ederseniz edin, yaklaşık yüzde 50 oranında maliyetleriniz artacaktır.6

RTB House'ta Derin Öğrenme destekli yeniden hedefleme ve markalama reklam kampanyalarımız, birden fazla kaynaktan gelen yapısal olmayan veriyi yorumlayabiliyor ve ardından sonuçları otomatik olarak optimize edebiliyor. Yeniden hedeflemeyi diğer pazarlama faaliyetleriyle birlikte kullanmak, bir satışın olasılığını en az yüzden 50 artırıyor.