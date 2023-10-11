Alışveriş Festivali Başlıyor: Büyük Marketlerde Efsane İndirimler! %50'ye Varan İndirimler Geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla başa çıkmak için market zincirlerine bir çağrıda bulundu. Bu çağrının yankısı hızla yayıldı ve iki popüler market, binlerce üründe yüzde 50 indirim uygulama kararı aldı. Tüketicinin cebinin biraz daha rahatlaması hedefleniyor.

A101 ve Efsane İndirimler

A101, enflasyonla savaşta vatandaşların yanında olduğunu belirterek, ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimlere devam edeceğini duyurdu. Ayrıca A101, "Kaliteli ürünleri en uygun fiyatla sunma" ilkesine bağlı kalarak müşterilerine en uygun fiyatları sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Şok Market'ten Özel İndirim Kampanyası

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına, Şok Market, ekim ayı süresince haftalık bazda yüzde 50'ye varan indirimler yapacağını açıkladı. Ayrıca, müşterilere özel sadakat programıyla ek avantajlar sunulacak.

Migros'tan Katkı Fırsatı

Migros, Türkiye genelindeki geniş mağaza ağıyla, 70. yılını özel indirim kampanyalarıyla kutluyor. "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya ile müşterilere büyük indirimler sunulacak.

Hangi Ürünlerde İndirim Olacak?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı anısına bazı temel ihtiyaç ürünlerinde büyük indirimler olacağını belirtti. Ağaoğlu, zincir marketlerin piyasa üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ve bu indirimlerin tüketicilere büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

İndirimlerin Sürekliliği

Ağaoğlu, indirimlerin süresi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Zincir marketlerin enflasyonla mücadelede büyük bir role sahip olduğunu, bu nedenle indirim kampanyalarının sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.