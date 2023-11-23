Alışveriş Çılgınlığına Dikkat! Uzmanı Uyarıyor: Ucuz Ürün Alacağım Diye Dolandırılmayın

İndirim sezonları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday ve Cyber Monday ile zirveye ulaşıyor. İndirimlerin cazibesine kapılan birçok kişi, bu dönemde alışveriş yaparken dolandırıcılık risklerine karşı dikkatli olmalı. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli’ye göre, siber çeteler bu dönemleri fırsat bilerek sahte e-ticaret siteleri oluşturup tüketicileri tuzağa düşürmeye çalışıyorlar.

Siber Dolandırıcılık Tuzağından Nasıl Kaçınmalı?

Çiğdemli'nin paylaştığı bilgilere göre, alışveriş dönemlerinde siber çetelerin faaliyetleri artıyor. Özellikle büyük indirim vaatlerine karşı temkinli olunmalı. Bu dönemlerde açılan geçici siteler ve sahte kargo takip mesajları, dolandırıcıların başvurduğu yöntemler arasında. Çiğdemli, kullanıcıların asla isim ve şifre bilgilerini istemeyen yasal kurumlara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Güvenli İnternet Alışverişinin Püf Noktaları

İnternet alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında, sitenin gerçekliğinin kontrol edilmesi, SSL Sertifikasının olup olmadığının araştırılması ve sitenin iletişim bilgilerinin doğrulanması yer alıyor. Ayrıca, telefonda veya mesajla kredi kartı bilgisi paylaşılmamalı. Sosyal medya üzerinden yapılacak alışverişlerde kapıda ödeme veya sanal kart kullanımı öneriliyor.

Online Alışverişte Yapılması Gerekenler

Çiğdemli, online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktaları sıralıyor:

Kendi cihazlarınızı kullanın.

Halka açık Wi-Fi noktalarından kaçının.

Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanımını tercih edin.

Güvenlik yazılımınızı güncel tutun.

Online adres çubuğunu kontrol edin.

Alışverişten sonra ekstrelerinizi gözden geçirin.

Bu ipuçları, Black Friday ve Cyber Monday gibi özel indirim günlerinde güvenli alışveriş yapmanın anahtarlarıdır. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve alışveriş deneyiminizi güvenli bir şekilde sürdürmek için bu önerilere dikkat etmek önemlidir.