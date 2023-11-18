Ali Güvenç Kiraz kentsel dönüşüm projesi hakkında konuştu

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, katıldığı Samimi Haber YouTube kanalında katıldığı Samimi Analiz programında, dar gelirli vatandaşları için geçerli olan kentsel dönüşüm projesi hakkında konuştu. Kiraz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yaptığı yapının ardından ödenen bedel karşılığında tapuya ortak olduğunu aktardı.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Samimi Haber YouTube kanalında Aleyna Horasan’ın sunduğu Samimi Analiz programına katıldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan inşaatların ardından hiçbir bedel alınmadığını söyleyen Kiraz, devletin, vatandaşın tapusuna ortak olma sistemini anlattı.

Katıldığı yayında dar gelirli vatandaşlar için inşaatlar yapan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın tapuya ortak olma sistemini aktaran Kiraz, şu ifadeleri kullandı.

“ZARARI İSTEMİYOR, TAPUYA ORTAK OLUYOR”

Sadece dar gelirli ve yoksullar geçerli olmak üzere yapılan bir proje. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı proje yapıyor, arsayı ve evi “devlet olarak ben yapacağım” diyor. Yapılan bu inşaat karşılığında oluşan zararı “senden istemiyorum” diyor. Bunun karşılığında değer kadar tapuya ortak olduğunu söyleyen Kiraz, bunun tartışmaya açık olmadığını söyledi.

“ÖLENE KADAR OTUR”

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın dar gelirli vatandaşlara şu yaptırımı uyguladığını söyleyen Kiraz, “Ortak olduğum hisse kapsamında sana bu borcu öde zorunluluğu getirmeye