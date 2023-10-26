Ali Ekber Yıldırım'dan Zeytinyağı Uyarısı: Rekor Zam Kapıda! Zeytinyağı Fiyatlarındaki Artışın Perde Arkası Nedir?

Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları ve enflasyondaki belirgin artış, özellikle gıda sektöründe fiyatların tavan yapmasına yol açtı. Yağ sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Vatandaşlar, "Zeytinyağı fiyatlarına son zam ne zaman geldi? Yeni bir fiyat artışı bekleniyor mu?" sorularını gündeminde tutuyor.

Yıl İçindeki Gıda Fiyatlarındaki Artış

Yılın başından itibaren gıda fiyatlarındaki astronomik artışlar hükümetin tedbirlerine rağmen sürdü. Yağ fiyatlarında yaşanan bu artış, vatandaşları ekonomik açıdan zor bir duruma soktu. Ali Ekber Yıldırım'ın açıklamalarıyla, zeytinyağı piyasasında bir rekabet zamının kapıda olduğu anlaşıldı. Bu bilgi, birçok tüketiciyi önlem almaya sevk etti.

Zeytinyağı Fiyatlarındaki Beklenen Artış

Ekonomik durgunluk ve artan maliyetlerle zeytinyağı fiyatları yüksek bir ivme kazandı. Ali Ekber Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu durumu doğruladı. Açıklamalarına göre; Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin rekolte tahminlerine bakıldığında, bu yıl zeytinyağı üretiminin düşeceği ve fiyatların bu durumdan etkileneceği öngörülüyor.

Zeytinyağının Maliyet Analizi

Ali Ekber Yıldırım, Marmara Birlik'in açıklamalarına dayanarak, zeytinyağının maliyetinin yükselmesiyle birlikte fiyatların da artacağını belirtti.

Ege Bölgesi'nden Zeytinyağı Açıklaması

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yağ Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Nejat Özduran, fiyatların döviz kurlarına bağlı olarak artacağını ifade etti. Marmarabirlik'in zeytin fiyatlarına yaptığı zammı ve yakın zamanda Tariş'in de yeni bir fiyat açıklaması yapacağını dile getirdi.

Özduran, Türkiye'de yeterli miktarda zeytinyağı stoku bulunduğunu vurgulayarak, ihracat yasağının etkisiz kaldığını ve fiyatların yükseleceğini belirtti.