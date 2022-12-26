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Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Maksim Kucherenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemine başladıklarını belirterek, "Bu da sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak." dedi.
EKONOMİ 26.12.2022, 11:58
Kucherenko, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden 4 üniteli santralin inşaat sahasındaki çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.
İnşaat sahasında çalışmaların aralıksız sürdüğünü dile getiren Kucherenko, birinci ünitede çok önemli aşamada olduklarını söyledi.
Kucherenko, "Birinci ünitede açık reaktöre su verme işlemine başlamış olduk. Bu da önümüzdeki yıl içerisinde sıcak ve soğuk deneme testlerinin yapılmasına imkan tanıyacak. Önümüzdeki yıl devreye alma çalışmalarına başlamış olacağız. Birinci ünitenin türbin binasında önümüzdeki yıl başlayacak ana ekipmanın kurulumuna hazırlık çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
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