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Akıllı Telefonların Ortalama Satış Fiyatları Yüzde 10 Arttı

Küresel akıllı telefon pazarı toptan ortama satış fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 10 olarak artış gösterdiği kaydedildi.

Akıllı Telefonların Ortalama Satış Fiyatları Yüzde 10 Arttı

Medya takip kurumu Ajans Pressakıllı telefonlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’ingerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl akıllı telefonlar ile alakalı 4 bin 932 haber çıkışı olduğu görüldü. Haber içerikleri incelendiğinde ise, akıllı telefonlardan yapılan mobil ödemelerin,e-ticaret alışverişlerinin ve online eğitimin ön planda olduğu saptandı. Geçen yılın medya verileri incelendiğinde ise akıllı telefonlarla ilgili 8 bin 323 adet basın haberi olduğu kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ÇİN’DE

Ajans Press’in, Counterpoint Research verilerinden elde ettiği bilgilere göre akıllı telefonların satış fiyatları belli oldu. Böylelikle küresel akıllı telefon pazarı toptan ortama satış fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 23 ile şimdiye kadar ki en yüksek düşüşü gösterse de 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 10 olarak artış gösterdiği saptandı. Araştırmaya göre ortalama satış fiyatlarında en yüksek artış yüzde 13 ile Çin’de görülürken, ortalama akıllı telefon satış fiyatının 310 dolar olduğu gözlendi. COVID-19 ile birlikte insanların evde olmasının telefona bağımlılığı arttırdığı da ortaya çıkarken, yine de akıllı telefon satışlarının düştüğü kaydedildi. Bu süreçte üst segment telefonlara ilginin daha yüksek olduğu kaydedilirken, Çin 5G satışlarına en büyük katkı sağlayan ülke oldu.

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Akıllı TelefonAjans PressCounterpoint Research
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